Michaela Biancofiore, senatrice della Repubblica con il gruppo parlamentare Civici d’Italia – Noi Moderati, è ospite al programma “Onorevoli Confessioni” per ripercorrere le tappe più importanti della sua vita professionale ed approfondire alcune curiosità sulla sua vita privata. La politica, che spesso è stata al centro di dibattiti sui temi più importanti dell’attualità discussi in ambito parlamentare, è nota anche per aver promosso alcune proposte legislative e di sensibilizzazione nel corso della carriera, tra le quali, le iniziative per educare gli studenti sul fenomeno dei femminicidi, come membro della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle violenze di genere, ma anche sui diritti degli animali.

Nata a Bolzano nel 1970, è stata eletta per la prima volta alle amministrative del 2003 con Forza Italia, partito al quale si era iscritta nel 1995, con il quale dice di aver realizzato il suo sogno, anche grazie al sostegno di Silvio Berlusconi. Personaggio con il quale ha sempre avuto un rapporto molto stretto, e che ha più volte definito come “Un genitore”, una figura paterna di riferimento che aveva sostituito quella del suo vero papà, scomparso da giovane quando la senatrice aveva solo 12 anni.

Chi è Michaela Biancofiore l’impegno in politica, la vita privata e la famiglia: “Non ho potuto avere figli a causa di un tumore”

Michaela Biancofiore, tra i vari impegni in politica ha anche scritto un romanzo autobiografico, intitolato “Il cuore oltre gli ostacoli“, nel quale racconta i momenti più significativi della sua vita sentimentale e familiare, segnata da alti e bassi soprattutto durante l’infanzia, segnata dal dolore per la perdita del padre e dal rapporto difficile con una madre molto severa e radicata ai valori morali tradizionali, come ad esempio quello sulla verginità, che ha conservato fino all’età di 25 anni. In amore ha detto di essere stata sempre una lottatrice coraggiosa, una sorta di “Bridget Jones” attratta soprattutto da uomini sfuggenti ed impauriti dai sentimenti.

Nel 2021 aveva rivelato pubblicamente di non aver potuto avere figli a causa di un tumore all’utero, criticando chi si opponeva ai metodi alternativi per la procreazione e dichiarando: “La famiglia non dovrebbe essere negata a chi non può avere bambini con metodi tradizionali“. Recentemente si è parlato di lei in occasione della giornata del cane in ufficio, quando per l’occasione ha voluto dare esempio portando la sua fedele cagnolina di 12 anni di nome Puggy in una seduta a Palazzo Madama per promuovere una maggiore apertura negli uffici anche agli animali da compagnia.