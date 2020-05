Chi è la sposa di Javier Rigau al posto di Gina Lollobrigida?/ “In Chiesa con una procura finta”

Pubblicità

Chi è la donna che ha sposato Javier Rigau al posto di Gina Lollobrigida? Lo svelerà Barbara D’Urso, che ha preparato un grande scoop per Live Non è la D’Urso. «Ci sarà una grande esclusiva su Gina Lollobrigida, perché ha sostenuto in tribunale che c’è una donna che si è sposata in Chiesa con Rigau al suo posto con una procura finta», ha dichiarato la conduttrice nelle anticipazioni fornite prima della puntata di oggi. E quindi ha spiegato che darà la parola a questa donna misteriosa: «Per la prima volta questa donna sarà qui in diretta dicendo che era assolutamente d’accordo». Potrebbe esserci dunque un’importante svolta nel caso che è finito appunto anche in tribunale. La stessa conduttrice aveva avuto come ospite nel suo studio proprio Javier Rigau: «Il matrimonio non è stato annullato dalla Sacra Rota. Loro hanno certificato che il matrimonio non è mai stato annullato. Hanno respinto ogni argomento di Gina del matrimonio a sua insaputa». Javier Rigau ha raccontato che il loro matrimonio è stato sciolto per dispensa, come un divorzio.

“UNA DONNA HA SPOSATO RIGAU AL POSTO DI GINA LOLLOBRIGIDA”

In questa vicenda tra Gina Lollobrigida e Javier Rigau si inserisce ora una donna misteriosa, la cui identità potrà essere rivelata da Barbara D’Urso a Live Non è la D’Urso. La conduttrice torna a occuparsi della vicenda, dopo aver intervistato Javier Rigau in collegamento. «La Gina Lollobrigida che conosce il pubblico e che ho conosciuto io è finita nel momento in cui la famiglia Piazzolla ha messo piede nella sua casa», aveva detto a Canale 5 attaccando l’ex manager dell’attrice, Andrea Piazzolla. Rigau, ex marito di Gina Lollobrigida, sostiene insieme al figlio dell’attrice che Piazzolla abbia approfittato di lei. «Stiamo lavorando per aiutare Gina», aveva aggiunto. Ora però si inserisce una donna che è pronta a raccontare la sua verità ai microfoni di Barbara D’Urso. E in molti si stanno chiedendo chi sia e che ruolo abbia nella vicenda del matrimonio tra Gina Lollobrigida e Javier Rigau.



