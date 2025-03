Chi è la terza finalista del Grande fratello: le cinque al televoto

Dopo Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello in onda oggi, lunedì 10 marzo 2025, sarà decretata la terza finalista. Al termine della scorsa puntata del reality show, cinque donne sono finite al televoto e tra loro c’è la finalista che potrà godersi le ultime settimane fino al 31 marzo, giorno della finalissima. Al televoto per l’eliminazione, a causa delle nomination, sono finite Shaila Gatta, Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma, Stefania Orlando e Mariavittoria Minghetti. Cinque donne molto diverse tra loro, ma che sono state tra le protagoniste del reality.

Stefano, chi è il fratello gemello di Chiara Cainelli/ Sorpresa al Grande Fratello: "Simile a Lorenzo"

Le veterane Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti, sono nella casa da sei mesi e hanno affrontato diversi momenti difficili sia singolarmente che in coppia. Zeudi, Chiara e Stefania, pur essendo entrate in corsa, sono riuscite a conquistare il proprio spazio ed oggi possono contare su un grande supporto da parte die fan.

Cristina Bracci, chi è la mamma di Lorenzo Spolverato?/ Dedica al Grande Fratello: "Sei un uomo perfetto"

Chi è la terza finalista del Grande Fratello: cosa dicono i sondaggi

Come sempre, dopo l’apertura del televoto, sul web, sono partiti anche i vari sondaggi per capire le preferenze del pubblico sul nome da decretare come terza finalista. Secondo i sondaggi del web, a sorpresa, a contendersi il posto per la finale saranno Stefania Orlando e Zeudi Di Palma. Quest’ultima, considerata la preferita anche per la vittoria, può contare su un fandom super potente mentre Stefania Orlando può contare sul sostegno dei fan di Helena Prestes e javier Martinez che si sono uniti per impedire sia a Zeudi che a Shaila Gatta di arrivare in finale.

Grande Fratello, puntata 10 marzo 2025/ Diretta e eliminato: Chiara e Zeudi vs Mariavittoria e Jessica

La grande delusa del televoto potrebbe essere proprio Shaila Gatta che, secondo i sondaggi, si piazzerebbe sul gradino più basso del podio. Tuttavia, nelle ultime settimane, i sondaggi del web sono stati smentiti dall’esito effettivo del televoto. Accadrà anche stavolta?