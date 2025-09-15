Stasera la finale di Miss Italia 2025: chi vincerà la manifestazione? In pole position la siciliana Giada Stabile

Incredibile, ma vero: si sta per svolgere la finale di Miss Italia 2025. Una volta era un evento trasmesso addirittura su Rai1, poi per fortuna si è aperto un occhio su quella che è una manifestazione che ben poco da dire di nuovo. Comunque l’elezione si terrà a Porto San Giorgio, le finaliste sono 40 provenienti da tutto il Paese, e sarà trasmessa su Rtv San Marino, RaiPlay e Media Dab. Nuova regola, poi, imposta dalla patron Patrizia Mirigliani.

Girolamo Biagio Bruzzese, chi è l'ex ndranghetista pentito/ "Collaboro con la giustizia per le mie figlie"

Chi vincerà? Non si sa, dato che soltanto stasera andrà in onda la finale dove verrà eletta la ragazza più bella d’Italia. Però stando ai numeri sui social c’è chi dice che una di quelle in pole position possa essere la catanese Giada Stabile che è orgogliosa di rappresentare la sua regione d’appartenenza. Per lei sarebbe un traguardo importante anche se sono ormai lontani i tempi in cui le Miss poi riuscivano a entrare nel magico mondo dello spettacolo.

San Salvatore, azienda protagonista Boss in incognito 2025/ Un grande esempio di Made in Italy

Miss Italia 2025, stasera la finale: chi sono gli ospiti

Non si terrà più nel teatro comunale bensì nel palazzetto dello sport di Porto San Giorgio nelle Marche, la finale di Miss Italia 2025 dove Giada Stabile potrebbe surclassare le altre concorrenti che il pubblico avrà modo di conoscere questa sera. A condurre la serata un volto Rai come Nunzia De Girolamo.

Ma da chi è composta la giuria della manifestazione? La presidente è Francesca Pascale, poi ci saranno Alba Parietti, Bianca Luna Santoro, Maurizio Casagrande e Rossella Erra. Sono previste 7 sfide diverse e poi ospiti come Gué, Shablo, Tormento e Joshua oltre a un altro protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo: Rkomi.

Autodifesa di Caino, Luca Zingaretti legge Andrea Camilleri su Rai3/ Trama, riassunto e curiosità