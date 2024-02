Chi è l’alieno Rich Ciolino con Ghali a Sanremo 2024/ “Per capire perché cose brutte capitano sulla Terra”

Ghali si presenta sul palco del Festival di Sanremo 2024 con l’alieno Rich Ciolino per cantare il brano Casa mia e in molti si stanno domandando chi è. L’anticipazione è arrivata dal cantante stesso ai microfoni di Ansa, dove si è presentato proprio in compagnia dell’extraterrestre, simile a un rinoceronte con dei riccioli rosa sulla testa e abbigliato con una sciarpa di lana gialla.

“Sono arrivato a Sanremo con Rich, grazie alla nostra canzone”, ha esordito. Dietro alle apparenze del personaggio che accompagna il rapper, tuttavia, si cela un significato importante. “Sono qui per lanciare un messaggio, quello del mio brano, quello di Casa mia. Dice tante cose, parla di casa mia, del concetto di casa mia. Cerco di spiegare a Rich Ciolino cosa succede sulla Terra e cerchiamo di comprendere il motivo per il quale tante cose brutte oggi accadono sul nostro pianeta”.

Chi è l’alieno Rich Ciolino con Ghali a Sanremo 2024: il significato della canzone Casa mia

Ghali al Festival di Sanremo 2024 vuole raccontare la vita dell’uomo con un occhio esterno, proprio quello dell’alieno Rich Ciolino: È molto più positivo e molto più ottimista di me. Dal suo pianeta ha sentito molto parlare del nostro ed è per questo che è qui, per scoprire la natura e i nostri prati verdi. Nel suo pianeta la natura non esiste, sa che il prato verde e il cielo blu ci saranno sempre e in ogni caso. Lui è atterrato qui perché gli ho mandato questa immagine del prato verde e del cielo blu, che è la cover del brano. Gli ho chiesto di consigliarmi una cover e mi ha consigliato questa. È la rappresentazione della natura e di come la natura, se vuole e quando vuole, si riprende tutto in un secondo”

E ha concluso: “Cosa considero casa? Tante cose, ma ciò che mi circonda per primo. Potrei trovarmi in qualsiasi situazione e in qualunque posto, però dipende tutto dalle persone che ho attorno. Le persone che ho attorno per me sono casa”.











