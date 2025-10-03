Prof di ballo di Amici 25 svelano chi è il loro allievo preferito tra i ballerini concorrenti: per Matilde arriva il primo brutto colpo

Dopo i cantanti, tocca ai ballerini di Amici 25 scoprire quali sono stati i loro voti di ingresso nella scuola e chi, dunque, è il preferito dei professori di ballo all’inizio di questa avventura. Se la classifica di canto è stata molto dura da accettare per Michelle Cavallaro, quella di ballo colpisce in modo particolare Matilde.

Prima di svelare la classifica, ecco quali sono i voti che i professori di ballo hanno assegnato ai nuovi allievi di Amici 25.

Pierpaolo: Celentano 6,5 – Peparini 9 – Emanuel Lo 6,5

Maria Rosaria: Celentano 7 – Peparini 7,5 – Lo 7

Tommaso: Celentano 6 – Peparini 7 – Lo 6,5

Emiliano: Celentano 6,5 – Peparini 10 – Lo 9

Matilde: Celentano 5,5 – Peparini 8 – Lo 6

Alex: Celentano 6,5 – Peparini 8,5 – Lo 7

Anna: Celentano 6,6 – Peparini 8 – Lo 7

Prof di ballo di Amici 25 svelano chi è il loro ballerino preferito tra i nuovi allievi: la classifica

La media di questi voti dei prof ha creato una classifica che mette in evidenza chi, tra i ballerini, è, al momento, il preferito di tutto il trio.

1- Emiliano

2- Alex

2- Pierpaolo

3- Anna

3- Maria Rosaria

4- Matilde

4- Tommaso

Vari ex aequo tranne il primo, che premia il giovanissimo Emiliano, che ha soltanto 16 anni ed è il più giovane di questa edizione. A soffrire di questo risultato è stata però Matilde, ultima per i professori di ballo. “Mi dispiace tanto”, ha ammesso la ragazza, in lacrime, subito dopo aver scoperto le votazioni. Alessio e Maria Rosaria hanno però cercato di incoraggiarla, facendole comprendere che si tratta solo della prima esibizione e che avrà tempo per dimostrare le sue doti.

