Chi è l’assassino di Pezzi Unici?/ Lorenzo è stato ucciso da…

Erica ha ucciso Lorenzo, questo è l’epilogo di Pezzi Unici che ci svela l’assassino in maniera insospettabile. Nessuno infatti aveva pensato alla ragazza che si trova costretta a confessare quando le ritrovano il cellulare di Fabio e di Lorenzo. Spiega che aveva rincorso una notte, sotto la pioggia, il figlio di Vanni perché innamorata di lui. Per lei era praticamente una vera ossessione, tanto da provare un forte rancore quando questo la respinge. Tramite un flashback ci rendiamo conto che Erica non aveva accettato il rifiuto, nonostante le dolci parole che il ragazzo aveva riservato per lei visto che la considerava un grande amico.

Ci si ritrova così ad assistere a una colluttazione tra i due che ha portato Erica a sbracciare Lorenzo e a farlo accidentalmente cadere in fondo a un burrone. Dopo aver trovato il suo smartphone a terra nel fango decide di prenderlo per evitare di essere accusata. Proprio al momento in cui viene portata via dalla polizia, arrestata, scappa dalle guardie e decide di abbracciare Vanni sottolineandogli che avrebbe sempre desiderato un padre del genere. L’epilogo è tragico e inaspettato col pubblico che sui social network ha già iniziato a commentare.

