Laura Arzilli è una artista compagna del cantautore Riccardo Sinigallia che sarà tra gli ospiti a Sanremo 2025 nella serata dei duetti, con il quale convive da più di 18 anni. Nota anche per essere stata per otto anni la bassista della band Tiromancino, dalla quale è poi uscita nel 2001 a causa di una lite con l’ex leader Federico Zampaglione che nell’occasione aveva licenziato anche il fratello Francesco, co-autore di molte canzoni.

La coppia è molto unita non solo nella vita privata ma anche professionalmente, La musicista infatti è da sempre impegnata nella partecipazione attiva sia in fase di composizione dei brani che nelle esibizioni live, nelle quali oltre a suonare il basso canta. Il molte interviste il produttore aveva confermato il sodalizio lavorativo affermando: “Laura è la mia musa, ha sempre delle grandi intuizioni ed è un punto di riferimento creativo“, dicendo di aver coinvolto nel progetto anche i due figli nati dalla relazione, Manuel e Lori, e specificando di aver voluto formare una famiglia dove la musica è parte integrante della vita domestica e della casa.

Chi è Laura Arzilli, musicista compagna di Riccardo Sinigallia

Laura Arzilli e Riccardo Sinigallia formano coppia fissa ormai da molti anni e anche se non hanno mai ufficializzato la relazione con il matrimonio, hanno consolidato il loro legame, sia affettivo che professionale, soprattutto dopo la nascita dei due figli che hanno iniziato a partecipare agli spettacoli live già quando erano ancora nella pancia della mamma. Il cantautore e produttore romano ha molte volte parlato della compagna che lo affianca con il basso e voce durante le esibizioni e partecipa anche alla fase compositiva definendola “Una stella polare“.

In una intervista rilasciata al magazine musicale “Nofunzine” aveva infatti detto: “Lei è il centro del mio universo, non saprei descriverla meglio, è una persona dalla sensibilità speciale. Ha totalmente circondato la mia persona sia a livello fisico che a livello artistico, spirituale e sentimentale“. Aggiungendo: “Il mio grande vantaggio è stato trovare lei come interlocutore naturale“.