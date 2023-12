Chi è Laura la Divina, tiktoker scomparsa/ Appello a Chi l’ha visto e sui social: “Non è uno scherzo”

Laura la Divina, chi è la tiktoker napoletana scomparsa

Nelle ultime ore sul web ha iniziato a circolare in modo importante un nome e per una vicenda molto delicata. Il nome è quello di Laura la Divina, celebre tiktoker napoletana della quale nelle ultime ore si sarebbe persa ogni traccia. “Laura la Divina”, transgender, corrisponde sui documenti al nome di Salvatore Bisesti. È napoletana ed è nota a molti su Tiktok. Si è inizialmente creduto che la sua scomparsa potesse essere uno scherzo, ma stando ai fatti sarebbe invece reale.

La conferma arriva tramite Fanpage.it che, da fonti delle forze dell’ordine, avrebbe saputo che “Bisesti non ha dato più notizie ad amici, parenti e conoscenti a partire dal pomeriggio di mercoledì 13 dicembre. Non risponde più al telefono né ai messaggi e non è rintracciabile nei posti frequentati solitamente.” si legge.

Laura la Divina scomparsa: l’appello a Chi l’ha visto e di Rita De Crescenzo

La notizia della scomparsa di Laura la Divina è stata resa nota a livello nazionale dalla trasmissione televisiva di Raitre “Chi l’ha visto” condotta da Federica Sciarelli. La conduttrice ha infatti rivelato che tante sarebbero state le segnalazioni arrivate nella redazione del programma: “Ci stanno telefonando in molti da Napoli per la scomparsa di Laura, molto conosciuta come “La Divina”. Dalle cinque del pomeriggio, ci dicono, si è allontanata però sta attraversando un momento di fragilità e quindi sono molto preoccupati. È una nota tiktoker.”

Anche Rita De Crescenzo, amica di Laura e altrettanto celebre nel mondo di Tik Tok, soprattutto in Campania, ha confermato che la notizia della scomparsa è vera in una live social: “Purtroppo Laura è scomparsa davvero, è una cosa diventata più grande di noi. Invito tutti a rendersi conto che non è uno scherzo, abbiamo interpellato le autorità.” le sue parole.











