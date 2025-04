Un’intera carriera dedicata allo sport, una vita scandita dagli impegni agonistici e dall’adrenalina che ne consegue; successi, gratifiche e anche delusioni. Tutto questo è ancora il baricentro di Laura Maddaloni, anche ora che è un ex judoka; insieme a suo marito Clemente Russo e con i fratelli è totalmente dedicata al mondo dello sport e in particolare presso il centro sportivo di famiglia ‘Russo and Maddaloni Brothers, in provincia di Caserta.

Ma chi è Laura Maddaloni, prossima concorrente di The Couple su Canale 5? La sua storia parla per lei e più di qualcosa lo conosciamo già grazie ad un’altra nota partecipazione televisiva. Appena 3 anni fa prese infatti parte all’Isola dei Famosi mettendosi in evidenza per determinazione, diligenza e spirito di squadra; valori che ha sempre proposto anche nella sua carriera sportiva e che rappresentano la base su cui ha poggiato tutti i suoi successi.

Laura Maddaloni ritrova Ilary Blasi; tra anni dopo l’esperienza da naufraga è pronta a staccare la spina dagli impegni agonistici per concentrarsi, momentaneamente, sulle dinamiche televisive in qualità di concorrente di The Couple. A fare il tifo per lei ci sarà sicuramente il marito, Clemente Russo, altra icona dello sport italiano e anche lui particolarmente ferrato nel merito dei reality show dato che in passato non si è fatto mancare l’esperienza sul piccolo schermo.

Spesso Laura Maddaloni è stata ospite in tv proprio con il marito Clemente Russo celebrando non solo la bellezza dell’amore ma anche raccontando le tappe che hanno scandito la loro unione. Dal matrimonio del 2008 a Cervinara alla nascita delle tre figlie: Rosy, Jane e Janet. Proprio la seconda delle gemelle ha destato la preoccupazione di entrambi i genitori per delle complicazioni poco dopo il parto: “Le mie bimbe sono state in terapia intensiva e quel periodo mi ha fatto capire davvero tanto”. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio a dispetto del parto prematuro: “Janet è stata rianimata 4 volte in un giorno”, raccontava il marito Clemente Russo mettendo in evidenza la delicatezza di quel momento che ora è solo un brutto ricordo del passato.