L’ex judoka Laura Maddaloni sta cercando di ambientarsi al meglio nella nuova avventura televisiva di The Couple. In questi primi giorni la moglie di Clemente Russo deve però fare i conti con il peso della differenza generazionale con gli altri concorrenti. Un peso che la sta mettendo a dura prova. Non facile infatti far combaciare differenti abitudini quotidiane, diversità caratteriali e di vedute. Eppure Laura tira dritta per la sua strada, pronta ad affrontare qualsiasi difficoltà e a cogliere nuove sfide.

D’altronde la moglie di Clemente Russo è abituata ad essere messa alla prova, anche in tv. Basti ripensare a quando, non più tardi di qualche anno fa, partecipò all’Isola dei Famosi, con un’esperienza difficile in Honduras, tra prove di coraggio, sfide ed eliminazioni. Vedremo dunque come se la caverà a The Couple, dopo i malumori e le incomprensioni dei primi giorni che l’hanno messa sul chi va la.

L’ex judoka Laura Maddaloni vanta un percorso importante nel mondo dello sport. Seguendo le orme del papà Giovanni si è appassionata molto presto al judo, ottenendo negli anni risultati grandiosi. I primi grandi successi sportivi maturano dunque nella seconda metà degli anni novanta, quando colleziona ben cinque medaglie d’oro ai Campionati Italiani Juniores di judo. Seguiranno, successivamente, altri tre ori, tre argenti e tre bronzi nella categoria Senior. Nel 2001 gareggia agli Europei in Spagna e colleziona due terzi posti. Sempre in Spagna, quattro anno dopo, si aggiudica una medaglia di bronzo in occasione de Giochi del Mediterraneo.

Sul fronte sentimentale, come dicevamo, il cuore batte per il suo grande amore Clemente Russo, con cui ha condiviso gioie ma anche grandi paure, come quando nel 2013 rischiarono di perdere le loro figlie gemelle Jane e Janet nate premature di sei mesi e mezzo. “Sono state per tanto tempo in terapia intensiva. Soprattutto Janet, che pesava 900 grammi e aveva un polmone meno sviluppato dell’altro”, raccontarono in una intervista a Verissimo. Oggi tutto procede al meglio in famiglia e Laura e Clemente non potrebbero essere più felici.