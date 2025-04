Volto del cinema particolarmente richiesto dai registi e amato dai telespettatori, Edoardo Leo è un attore di gran talento. Non tutti sanno chi è nel suo privato: ma cosa sappiamo della vita del talentuoso attore romano, volto di tantissime commedie e fiction tv? L’attore è sposato con una donna ormai da tantissimi anni: lei si chiama Laura Marafioti, volto conosciuto nel mondo dello spettacolo, ma da diversi anni lontana dallo showbizz. La moglie di Edoardo Leo, infatti, è una ex ballerina di successo.

Edoardo Leo/ L'attore sul nuovo film: "30 notti con il mio ex? E' un racconto universale"

Laura si è fatta conoscere negli anni ’90 con il programma “Tira e molla” condotto da Paolo Bonolis, nel quale faceva appunto la ballerina e showgirl. Negli anni seguenti, Laura Marafioti ha cominciato anche una carriera nel mondo della musica, con lo pseudonimo di “La Elle”. Vari i brani da lei pubblicati tra i quali uno dei più conosciuti è “Francesco” dedicato proprio al primo figlio avuto con l’attore. Tra le ultime canzoni c’è “Tormento” singolo del 2019. Laura Marafiori, moglie di Edoardo Leo, ha ottenuto anche una candidatura ai David di Donatello 2013 per il brano “Fare a meno di te”, utilizzato come colonna sonora del film “Buongiorno papà”, diretto ed interpretato dal marito Edoardo Leo. Dunque, seppur non particolarmente avvezza al gossip, Laura non è nuova al mondo dello spettacolo.

FOLLEMENTE/ Tra cast ed esperienze universali, Genovese crea un altro film di successo

Laura Marafioti, moglie di Edoardo Leo, chi è: insieme da trent’anni

Edoardo Leo è sposato da tantissimi anni con Laura Marafioti, madre suoi due figli, Francesco e Anita. I due sono convolati a nozze nel 2000 e il loro amore andava avanti già da qualche anno. La loro storia d’amore prosegue dunque da oltre trent’anni: i due si sono conosciuti praticamente a vent’anni e innamorati, continuando con impegno e dedizione la loro storia unica. Nonostante entrambi siano personaggi noti (lui certamente più di lei), il loro non è mai stato un amore mediatico. “Non ci piace l’esibizionismo” ha spiegato Edoardo Leo, che non ha mai messo sotto la luce dei riflettori il suo rapporto con Laura.