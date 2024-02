Chi è Laura Marafioti, moglie di Edoardo Leo/ La candidatura al David Di Donatello

Edoardo Leo e sua moglie Laura Marafioti: uniti all’insegna dell’amore e dell’arte

La carriera cinematografica e televisiva di Edoardo Leo è ricca sotto ogni punto di vista; non si è risparmiato alla gavetta, ha accettato ruoli secondari e alla fine è stato ripagato con un’ascesa più che meritata che lo ha portato ad avere sempre più rilievo nel panorama attoriale prendendosi la scena da protagonista. Questa sera, in occasione della terza serata del Festival di Sanremo 2024, salirà per la prima volta sul palco dell’Ariston come ospite d’eccezione.

A prescindere da quella che sarà la performance di Edoardo Leo al Festival di Sanremo 2024, la curiosità nei suoi confronti è stimolata ogni volta che lo si vede coinvolto in progetti televisivi o per il grande schermo. Non molti sanno che l’attore è legato da circa 30 anni a Laura Marafioti, anche lei artista seppur dedita alla musica e non alla recitazione. Dal 2000 condividono l’unione del matrimonio ma pare che il sacro vincolo sia stato celebrato dopo diversi anni di fidanzamento.

Oltre a condividere l’amore, Edoardo Leo e sua moglie Laura Marafioti hanno condiviso il sogno di costruire una famiglia unita e felice. Insieme hanno infatti dato alla luce due splendidi figli: Francesco e Anita. Per quanto riguarda la carriera professionale della moglie dell’attore, come accennato siamo sempre nel contesto artistico. Laura Marafioti è infatti una stimata e talentuosa cantante oltre che musicista.

Laura Marafioti – moglie di Edoardo Leo – è forse meno nota rispetto al marito ma non per questo vanta minori meriti dal punto di vista professionale. Non a caso, nel 2013 ha ottenuto una candidatura al David di Donatello per il brano “Fare a meno di te”, canzone donata al film “Buongiorno papà”. Tra l’altro, la pellicola è stata diretta proprio da Edoardo Leo che ha avuto un ruolo nell’opera anche come attore.

