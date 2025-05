Sarà una finale tutta da vivere quella dell’Eurovision 2025 di questa sera. Tra i concorrenti in gara ci sarà anche Laura Thorn, che è riuscita a portare il suo Lussemburgo fino all’atto finale della kermesse canora europea, in programma a Basilea. Questa sera scopriremo chi vincerà ma tra i concorrenti che si giocheranno il tutto per tutto troviamo appunto anche Laura con la sua “La Poupée Monte Le Son”. Un brano che è riuscito a superare le selezioni in semifinale e ad approdare appunto in finale. Ma quali sono le sue chance di vittoria e cosa ne pensano i fan, che fino a questo momento hanno votato per lei?

“La performance sul palco è stata perfetta”, “È stata spettacolare! Meritatissimo! Il Lussemburgo manda per il secondo anno di fila grande qualità”, “È stata incredibile”, “Grande performance”, “La sorpresa più grande”: solamente questi alcuni dei commenti ricevuti da Laura sotto il post che annuncia il suo passaggio in finale. C’è anche chi non è felicissimo del suo passaggio e sperava che ad andare avanti fosse l’Australia.

Laura Thorn con “La Poupée Monte Le Son”: quali sono le chance di vittoria dell’Eurovision 2025?

Dopo essere approdata in finale all’Eurovision 2024, Laura Thorn ha ringraziato tutti per i commenti carini e per il supporto in termini di voti. “Grazie per tutto il vostro sostegno… Sono davvero così senza parole! 1000 volte grazie!” ha scritto sui social Laura. Ora per sperare che vinca e trascinarla fino in fondo c’è bisogno solamente di un ultimo sforzo che lei spera i suoi fan, ovviamente fuori dal Lussemburgo, possano fare.

Ma quali sono le possibilità che sia proprio Laura Thorn a vincere l’Eurovision 2025? A quanto pare non tantissime, almeno secondo i bookmakers. Lottomatica, ad esempio, quota a 151 una possibile vittoria di Laura Thorn all’Eurovision. Una delle quote più alte che dunque corrisponde a possibilità più remote.

