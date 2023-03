Laurent Miralles, chi è il fidanzato di Enzo Miccio/ Stanno ancora insieme? “Ci siamo lasciati, poi…”

Chi è Laurent Miralles e dove ha conosciuto Enzo Miccio?

Laurent Miralles è il fidanzato di Enzo Miccio, il wedding planner più famoso d’Italia e il futuro conduttore di Pechino Express 2023! L’amore fa bene all’anima del conduttore ma anche al corpo, che negli ultimi mesi ha attirato i complimenti del popolo del web. Enzo infatti, rispetto a qualche anno fa, è molto più in forma e ha mostrato su Instagram i suoi addominali scolpiti. Conoscere Laurent Miralles probabilmente ha anche spronato il conduttore a prendersi più cura di se stesso e questo anche perché si da il caso che il fidanzato sia un noto chirurgo plastico francese!

Chi è Laurent Miralles, il fidanzato di Enzo Miccio/ "Ci siamo lasciati, abbiamo…"

Laurent ed Enzo stanno insieme da circa 3 anni, ed è subentrato dopo la rottura tra Enzo e il suo storico ex fidanzato. Si sono innamorati a Parigi, la città dell’amore, e la loro relazione sembra molto seria, al punto tale che il wedding planner, famoso anche per essere un po’ “severo” nel mondo della televisione, ha stupito tutti i suoi follower con una dedica romantica al fidanzato Laurent su Instagram: “Voglio che tu mi tenga la mano fino alla fine dei miei giorni”. E Laurent Miralles invece cosa ne pensa?

Laurent Miralles, fidanzato Enzo Miccio/ "Matrimonio? Non è nei miei programmi"

Le dichiarazioni di Laurent Miralles ed Enzo Miccio sulla loro storia d’amore

Sul fatto che anche Laurent Miralles ami molto Enzo Miccio non ci sono dubbi, nonostante il noto chirurgo, che oltre a lavorare in Francia, lavora anche in Inghilterra, sia molto riservato, a “Vieni da me” ha mandato un messaggio molto toccante per Enzo Miccio. Laurent Miralles ha dichiarato: “Ci siamo lasciati, abbiamo cercato di capirci e ci siamo riusciti, ora siamo ancora qui insieme, ancora più forti, e ora andiamo e guardiamo entrambi nella stessa direzione. Mi piacerebbe che un giorno mi facessi ‘la domanda’ e se un giorno me la farai io ti risponderò ‘sì, lo voglio’. Voglio anche che tu mi tenga la mano fino alla fine dei miei giorni”.

LAURENT MIRALLES ED ENZO MICCIO SI SONO LASCIATI?/ "Esco da una cosa tumultuosa..."

Enzo Miccio a Vieni da me, molto emozionato aveva risposto: “Non me lo aspettavo, è molto schivo, è difficile da prendere. Sono molto contento di stare con lui. Ho sempre cercato di non mettere in piazza le mie cose private. Abbiamo investito molto entrambi. Abbiamo attraversato momenti difficili, interruzioni. Ma il nostro cammino insieme continua. Abbiamo una grande forza”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA