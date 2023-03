Chi è Laurent Miralles, il fidanzato di Enzo Miccio/ “Ci siamo lasciati, abbiamo…”

Laurent Miralles, il chirurgo plastico che ha fatto breccia nel cuore di Enzo Miccio

Enzo Miccio è riuscito a portare la sua professione di Wedding Planner nel panorama televisivo trovando un successo quasi imprevisto. Il suo stile e portamento e il magnetismo della sua conduzione lo hanno reso noto e apprezzato dal pubblico del piccolo schermo. Non molti sanno che l’esperto di moda è legato da alcuni anni con Laurent Miralles, noto chirurgo plastico lontano tanto dal mondo della moda quanto da quello dello spettacolo. Il medico lavora principalmente in Francia, nello specifico detiene una clinica specializzata in trattamenti anti-età a Parigi.

La relazione tra Laurent Miralles ed Enzo Miccio, stando alle informazioni che circolano in rete, sarebbe iniziata circa 4 anni fa ed è stata ufficializzata proprio dal wedding planner di recente nel corso di un’intervista per il programma Vieni da me. L’esperto di moda ebbe unicamente parole al miele per la nuova fiamma, senza accennare mai alla storia precedente a quella attuale, ovvero con Riccardo Marenghi. Nel corso della lunga intervista di Enzo Miccio è arrivato, in maniera del tutto inaspettata per il diretto interessato, anche un dolce e toccante messaggio d’amore da parte del fidanzato, Laurent Miralles.

“Ci siamo lasciati, abbiamo cercato di capirci e ci siamo riusciti: ora siamo ancora qui insieme, ancora più forti“. Inizia così il toccante messaggio di Laurent Miralles per il fidanzato Enzo Miccio, condiviso nel corso dell’intervista per il programma Vieni da me. Con l’esperto di moda preso dallo stupore e dall’evidente commozione, la lettera d’amore continua: “Ora andiamo e guardiamo entrambi nella stessa direzione: mi piacerebbe che un giorno mi facessi ‘LA’ domanda e se un giorno me la farai io ti risponderò: si, lo voglio.

Preso di sorpresa e visibilmente emozionato, Enzo Miccio non si sarebbe mai aspettato da parte di Laurent Miralles una dichiarazione così diretta e amorevole in diretta televisiva. A suo dire infatti, il compagno sarebbe decisamente più timido e restio rispetto all’esposizione mediatica. “Non me l’aspettavo” – spiegò a Vieni da me – “Laurent è molto schivo, è difficile da prendere ma sono molto contento. Ho sempre cercato di non mettere in piazza le mie cose private: abbiamo attraversato momenti difficili, interruzioni. Da poco è iniziato un altro cammino insieme, abbiamo una grande forza”.











