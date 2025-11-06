Layana convince a metà nei primi live di X Factor 2025, ma resta una delle concorrenti con più talento: il web dalla sua parte...

Layana divide a X Factor 2025, nonostante un talento innegabile: come sta andando il suo percorso ai live

E’ tempo di tornare sul palco di X Factor 2025 per Layana che, se da un lato cerca conferme positive, dall’altro vuole abbattere i muri di chi è ancora scettico nei suoi confronti. E’ un obiettivo chiaro quello di Layana, che nelle scorse settimane si era già dimostrata piuttosto insofferente alle osservazioni critiche – seppur costruttive – di Francesco Gabbani. Il cantante toscano la aveva fatto capire che avrebbe voluto vedere più coinvolgimento nelle sue performance, per rendere ogni esibizione più credibile.

Tellynonpiangere, chi è il concorrente di X Factor 2025/ “Non è costruito, ecco perché funziona”

Nella scorsa puntata, con Amandoti di CCCP, Layana ha dato una grande dimostrazione di forza, alzando decisamente l’asticella e mostrando tutta la sua personalità e il suo carisma. Eppure, sbirciando in rete, tra i pareri degli “osservatori”, ci sono opinioni decisamente contrastanti. C’è chi, ad esempio, non ha apprezzato la “dolcezza” che Layana avrebbe attribuito ad un brano che avrebbe dovuto avere un’impronta molto più punk.

Michelle Lufo, chi è la concorrente di X Factor 2025/ Non ha mai studiato, Francesco Gabbani sorpreso

X Factor 2025, fan in difesa di Layana dopo le prima critiche: “E’ stata impeccabile”

Non sembra essere dello stesso avviso il popolo dei social, che si è schierato in difesa della propria beniamina con commenti lodevoli e attestati di stima. Dopo l’esibizione nella seconda puntata del live di X Factor 2025, sono piovuti like e cuoricini sotto il video della sua performance pubblicata su YouTube. “Impeccabile”, scrive un utente tra i commenti della clip.

“Layana è sempre all’altezza, ma è anche molto sottovalutata”, la riflessione condivisibile di un altro utente. Questa sera, giovedì 6 novembre, la ragazza torna nella terza puntata con l’interpretazione di un pezzo iconico della musica Italia: Meravigliosa creatura di Gianna Nannini. Come se la caverà?

Chi è Rob di X Factor 2025/ Dal 'remake' audace di Ti Sento a What’s Up dei 4 Non Blondes: il web si inchina