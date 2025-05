Neanche il tempo di iniziare che già arriva il primo verdetto all’Isola dei Famosi 2025; non l’eliminato, bensì il primo dei tre naufraghi al televoto a poter dormire ancora per qualche giorno tra le bellezze naturali dell’Honduras. Mirko Frezza si è meritato il favore del pubblico ed è il primo a defilarsi dalla graticola del giudizio popolare.

Resta tra Alessia Fabiani e Patrizia Rossetti il nome dell’eliminato dell’Isola dei Famosi 2025 per la puntata di oggi, 28 maggio 2025. A sorpresa, è l’attrice e showgirl a dover salutare i compagni anzitempo! Tra le lacrime, si dice soddisfatta dell’esperienza vissuta ma sente un bisogno quasi fisico che la rende ugualmente felice per il ritorno in Italia: “Voglio tornare dai miei figli perchè hanno bisogno della loro mamma”. In realtà, la sua esperienza all’Isola dei Famosi 2025 non è detto che sia finita: per lei c’è ‘L’ultima Spiaggia’ e dunque la possibilità di accettare un prolungamento della sua esperienza a dispetto del verdetto del televoto. (agg. Valerio Beck)

Eliminato Isola Dei Famosi 2025: chi è in nomination nella puntata del 28 maggio

Dopo tanti ritiri volontari, la quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2025 svelerà il nome del secondo eliminato dal pubblico che, finora, è riuscito ad esprimere le proprie preferenze votando solo per l’eliminazione di Lorenzo Tano. Solo il figlio di Rocco Siffredi, infatti, è stato condannato dal televoto mentre Angelo Famao, Leonardo Brum, Antonella Mosetti, Nunzio e Spadino si sono ritirati. Nonostante tanti addii volontari e l’arrivo in Honduras di nuovi concorrenti, questa sera, uno dei senatori dovrà lasciare definitivamente l’Isola.

Contrariamente ad altre edizioni, infatti, quella attualmente in onda dell’Isola dei famosi non prevede seconde chanche e anche l’eliminato della quarta puntata in onda oggi tornerà subito in Italia per essere presente in studio la prossima settimana, ma chi rischia di essere eliminato dal pubblico? In nomination ci sono Mirko Frezza, Patrizia Rossetti e Alessia Fabiani.

Eliminato Isola dei Famosi 2025: perché Mirko Frezza e Alessia Fabiani rischiano di più

Tra i tre eliminati, i concorrenti che rischiano maggiormente di lasciare definitivamente l’Isola dei Famosi 2025 sono Mirko Frezza e Patrizia Rossetti. Secondo il sondaggio della pagina Grandefratelloforumfree, infatti, non rischierebbe affatto l’eliminazione Patrizia Rossetti. Già molto amata dal pubblico durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip per il carattere schietto, diretto e senza filtri, la Rossetti sta confermando tutto anche sull’Isola dove, nonostante le difficoltà, sta tirando fuori tutte le sue energie.

Chi, invece, non sembra aver conquistato definitivamente il pubblico sono Mirko Frezza e Alessia Fabiani, destinati ad un testa a testa fino all’ultimo voto. Su entrambi i naufraghi, il pubblico sembra avere tanti dubbi per l’atteggiamento che, finora, hanno avuto con gli altri naufraghi e proprio questo potrebbe portargli all’eliminazione. Salvo clamorosi colpi di scena, dunque, il nuovo eliminato dell’Isola sarà uno tra Mirko e Alessia.