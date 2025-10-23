I live di X Factor 2025 partono oggi 23 ottobre e, al termine della puntata ci sarà il primo eliminato: Michelle Lufo e Copper Jitters rischiano

Tutto pronto per la prima puntata dei live di X Factor 2025 che partono oggi, 23 ottobre, e vedrà esibirsi sul palco i dodici concorrenti scelti durante i serratissimi last call dai giudici Jack La Furia, Achille Lauro, Paola Iezzi e il debuttante Francesco Gabbani. Tanta emozione e tanta ansia per i dodici concorrenti che, nel corso della settimana, si sono preparati insieme ai propri coach per regalare al pubblico esibizioni in grado di regalargli il biglietto per la prossima puntata. Sono due la manche che i concorrenti dovranno affrontare durante le quali non dovranno commettere neanche il più piccolo errore.

A X Factor, infatti, non c’è tempo da perdere e, già questa sera, un concorrente dovrà rinunciare al sogno di arrivare in finale perché sarà eliminato. Tra tutti i concorrenti, tuttavia, secondo i bookmakers, non tutti rischiano perché ci sono alcuni cantanti che sono già considerati probabili vincitori e altri che, invece, potrebbero fare le valigie già questa sera.

Eliminato X Factor 2025: chi è il concorrente che rischia di più

Se PierCesare Fagioli, conosciuto come PierC, dagli scommettitori è considerato uno dei favoriti della vittoria e potrebbe così regalare già il trionfo a Francesco Gabbani, al suo primo anno in giuria, Michelle Lufo è considerata una delle candidate all’eliminazione al termine della prima puntata. Gabbani, dunque, in squadra, ha sia il concorrente che ha sorpreso tutti ma anche la cantante che, per prima, potrebbe rinunciare al sogno della finale.

A rischio, tuttavia, nella prima puntata dei live, sempre secondo i bookmakers, sono i Copper Jitters. Fabio Valvassori, Donato Sardone, Matteo Genesio Traisci, Matteo “Patty Red” Vazquez formano l’unica band in gara e sono arrivati ai live scelti da Achille Lauro. Insieme a Michelle, anche i Copperrs Jitters, dagli esperti di scommesse, sono considerati fortemente a rischio. Saranno loro ad affrontare il primo ballottaggio dei live?

