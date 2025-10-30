Al termine della puntata dei live di X Factor 2025, in programma oggi 30 ottobre, è prevista una seconda eliminazione: Amanda, Layana e Michelle a rischio.

Competizione sempre più serrata e nuova eliminazione al termine della seconda puntata dei live di X Factor 2025 in programma oggi, 30 ottobre 2025. Tutti i concorrenti che sono riusciti a superare l’emozione del debutto, questa sera, dovranno affrontare una doppia chanche di cover sfoggiando voce, talento ma anche miglioramenti. Al termine delle due manche, due concorrenti rischieranno l’eliminazione ma a lasciare il talent show salutando per sempre la possibilità di conquistare la finalissima sarà solo uno.

X Factor Live 2025 live, 2a puntata/ Diretta ed eliminato: Amanda perde il ballottaggio con Michelle

Dopo l’eliminazione dei Copper Jitters che hanno lasciato con soli due concorrenti la squadra di Achille Lauro, questa sera, a rischiare saranno tre donne. Secondo i bookamers che continuano a considerare PierC il super favorito per la vittoria, tra i concorrenti che rischiano di essere eliminati subito ci sono proprio tre donne.

Simone e la rabbia contro il papà Alessio al GF: "Non ci ha detto che aveva un'altra figlia"/ Lui: "Scusami"

Eliminato X Factor 2025: Amanda, Layana e Michelle a rischio nella puntata del 30 ottobre?

Amanda della squadra di Jack La Furia, Layana del team di Achille Lauro e Michelle del gruppo di Francesco Gabbani sono considerate, dagli scommettitori, le più a rischio per l’eliminazione al termine del secondo live di X Factor 2025. In particolare, secondo i bookmakers, a rischiare l’addio questa sera, potrebbero essere Amanda e Michelle.

Se così fosse, uno tra Francesco Gabbani e Jack La Furia potrebbero così raggiungere Achille Lauro che, qualora questa sera dovesse perdere Layana, si ritroverebbe con un solo concorrente. Non è da escludere, tuttavia, un’eliminazione a sorpresa come quella di Mayu le cui quotazioni per la vittoria stanno crollando. Insomma, la seconda eliminazione dei live di X Factor 2025 potrebbe sorprendere tutti.

Simona Ventura asfalta Francesco Rana in diretta al GF/ "Non capisci Omer quando parla? Problema tuo!"