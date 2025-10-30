Al termine della puntata dei live di X Factor 2025, in programma oggi 30 ottobre, è prevista una seconda eliminazione: Amanda, Layana e Michelle a rischio.
Competizione sempre più serrata e nuova eliminazione al termine della seconda puntata dei live di X Factor 2025 in programma oggi, 30 ottobre 2025. Tutti i concorrenti che sono riusciti a superare l’emozione del debutto, questa sera, dovranno affrontare una doppia chanche di cover sfoggiando voce, talento ma anche miglioramenti. Al termine delle due manche, due concorrenti rischieranno l’eliminazione ma a lasciare il talent show salutando per sempre la possibilità di conquistare la finalissima sarà solo uno.
Dopo l’eliminazione dei Copper Jitters che hanno lasciato con soli due concorrenti la squadra di Achille Lauro, questa sera, a rischiare saranno tre donne. Secondo i bookamers che continuano a considerare PierC il super favorito per la vittoria, tra i concorrenti che rischiano di essere eliminati subito ci sono proprio tre donne.
Eliminato X Factor 2025: Amanda, Layana e Michelle a rischio nella puntata del 30 ottobre?
Amanda della squadra di Jack La Furia, Layana del team di Achille Lauro e Michelle del gruppo di Francesco Gabbani sono considerate, dagli scommettitori, le più a rischio per l’eliminazione al termine del secondo live di X Factor 2025. In particolare, secondo i bookmakers, a rischiare l’addio questa sera, potrebbero essere Amanda e Michelle.
Se così fosse, uno tra Francesco Gabbani e Jack La Furia potrebbero così raggiungere Achille Lauro che, qualora questa sera dovesse perdere Layana, si ritroverebbe con un solo concorrente. Non è da escludere, tuttavia, un’eliminazione a sorpresa come quella di Mayu le cui quotazioni per la vittoria stanno crollando. Insomma, la seconda eliminazione dei live di X Factor 2025 potrebbe sorprendere tutti.