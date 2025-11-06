Nuova eliminazione nella puntata dei live di X Factor 2025 in onda questa sera: Michelle resta la concorrente più a rischio.

Terza puntata dei live di X Factor 2025 e terzo eliminato al termine dell’appuntamento in onda questa sera che si preannuncia ricca di emozioni non solo per l’omaggio alle hit degli anni Novanta ma anche perché per i concorrenti in gara è arrivato il momento di fare sul serio. Per conquistare un posto nella prossima puntata e continuare a sperare di poter partecipare alla finalissima che, anche quest’anno, si svolgerà nella splendida cornice dio Piazza del Plebiscito di Napoli, tutti i cantanti devono essere perfetti e conquistare il pubblico.

Finora, l’unico che sembrerebbe non rischiare un’eliminazione precoce è PierC, pseudonimo di Piercesare Fagioli. Il cantante di Francesco Gabbani non solo è considerato uno dei favoriti a conquistare la finalissima, ma secondo i bookmakers è anche un probabile vincitore. Chi, invece, rischia di dire addio al sogno di X Factor è Michelle.

Michelle terza eliminata di X Factor 2025?

Michelle resta la super favorita per l’eliminazione dei live di X Factor 2025. La cantante del team di Jack La Furia, dagli esperti di scommesse, era considerata una delle candidate all’eliminazione già dalla scorsa puntata. Al termine del secondo live, Michelle è finita al ballottaggio dal quale, tuttavia, è uscita vincendo avendo battuto Amanda che ha salutato X Factor.

Michelle, questa sera, proverà a non finire al ballottaggio e di conseguenza a non rischiare l’eliminazione esibendosi sulle note di Torn di Natalie Imbruglia. Ci riuscirà o rischierà anche oggi l’eliminazione? I bookmakers scommettono sulla seconda opzione. Andrà davvero così?

