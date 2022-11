Chi è l’eliminato Grande Fratello Vip 2022 della sedicesima puntata?/ Prati a rischio

Grande Fratello Vip 2022: chi verrà eliminato?

Questa sera, giovedì 10 novembre, su Canale 5 andrà in onda in prima serata la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2022. Nel corso della diretta uno dei concorrenti dovrà lasciare la casa: chi sarà? Al termine della scorsa puntata, andata in onda lunedì 7 novembre, sono finiti in nomination tre vip: Attilio Romita, Giaele De Donà e Pamela Prati. Il giornalista è stato mandato al televoto da Nikita Pelizon, preferita dal publico, che ha voluto salvare George Ciupilan. Pamela Prati, invece, è stata nominata da Attilio, Edoardo Donnamaria, Wilma Goich e Patrizia Rossetti. Giaele De Donà è stata mandata al televoto da George, Nikita, Charlie Gnocchi e Luca Salatino. Chi, tra loro, sarà eliminato? Dopo la puntata Attilio ha confidato a Luca Onestini il suo dispiacere per le critiche ricevute che lo vedono come una persona presuntuosa e lontana dall’umiltà.

Pamela Prati a rischio eliminazione secondo i sondaggi

Nella sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2022 il televoto sarà in positivo, ovvero verrà eliminato il concorrente meno votato. Secondo i sondaggi, come rivela il blog Grande Fratello Forum Free, il pubblico del reality show vuole vedere Attilio Romita ancora nella casa di Cinecittà. Alla domanda “chi vuoi salvare?” Attilio Romita ha ricevuto il 37,50%, Giaele De Donà il 34,93% e Pamela Prati il 27,57%. A rischio eliminazione, quindi, sarebbe proprio la showgirl che ha preso molto male la nomination: “Spero di andare a casa, avete di meglio voi. Neanche mi avete salutato stasera”, ha detto rivolgendosi al padrone di casa Alfonso Signorini. Ricordiamo che per la Prati questa è la seconda volta al Grande Fratello Vip: la showgirl aveva partecipato alla prima edizione del reality, venendo però squalificata per numerose infrazioni del regolamento nel corso della quarta puntata.

