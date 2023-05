ROSSANA MORETTI: “LELIO LUTTAZZI NON SUPERÒ MAI L’ARRESTO”/ “Cadde in depressione”

Rossana Moretti, moglie del celebre cantante Lelio Luttazzi, è stata ospitata durante la diretta di Domenica In da Mara Venier, dove ha parlato e commemorato il marito, scomparso nel 2010. “Sono stata molto fortunata nei 36 anni con lui, una favola“, racconta, “un uomo straordinario, molto colto, uno spirito libero, con una grande umiltà ed un grande senso della realtà”.

Donatella, chi è la figlia di Lelio Luttazzi/ “Non sono popolare, somiglio a mio padre per…”

“Ci siamo incontrati per caso”, racconta Rossana Moretti della conoscenza con Lelio Luttazzi, “gli sono sbattuta contro violentemente in strada, l’ho guardato e gli ho chiesto scusa. Poi un sabato una mia collega mi ha invitato a casa sua, con un migliaio di cavallette che stavano lì a mangiare in piedi, una cosa detestabile e non sapevo dove scappare. Ho visto un giardino, mi sono imbucata ed è subito venuto Lelio, ci siamo messi a chiacchierare e da lì è cominciato tutto”.

Bluff - storia di truffe e di imbroglioni/ Film su Rete 4 oggi Lunedì 20 marzo

Ma per Lelio Luttazzi, racconta Rossana, quegli anni furono anche difficili, per un’ingiusta accusa che lo portò a passare 27 giorni in cella di isolamento per un’intercettazione fraintesa. “Il giudice Mirabella”, racconta la moglie, “che ha seguito tutti gli atti, parlò di un orrore di stato. Io Lelio l’ho conosciuto dopo 5 anni che aveva vissuto questa esperienza e ancora spesso arrivavano le nuvole nere, non l’ha mai dimenticato per tutta la vita. Lui è caduto in depressione e poi le cause, per anni e anni, quando i giornali scrivevano cose sbagliatissime”, ma racconta anche che lei “ho cercato di stargli vicino sempre”. (agg di Lorenzo Drigo)

ROSSANA MORETTI, CHI È MOGLIE LELIO LUTTAZZI/ "Grande amore, ma lui con Mina..."

Chi è Lelio Luttazzi?

Rossana Moretti, moglie di Lelio Luttazzi, sarà ospite a Domenica in per ricordare il marito, grande uomo del mondo dello spettacolo morto nel 2010. Lelio Luttazzi (classe 1923) è stato un’artista a tutto tondo della televisione italiana: attore, pianista, cantante, showman, radiofonico, regista e conduttore televisivo.

Quella di Lelio è stata una vita movimentata nel bene e nel male, oltre 60 anni di carriera nel mondo dello spettacolo, ha lavorato a fianco di alcuni dei più grandi artisti di fama mondiale come: Mina, Sylvie Vartan, Lionel Hampton, Ella Fitzgerald e Louis Armstrong; ha cavalcato l’onda del successo come conduttore televisivo, poi come direttore d’orchestra ma all’inizio degli anni 70 subì un duro colpo. Lelio Luttazzi venne arrestato insieme a Walter Chiari con l’accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti, 27 giorni dopo Leilio venne liberato e dichiarò: “Mi è rimasta la rabbia. Quella vicenda è stata determinante per la mia labilità nell’affrontare la vita. Come si sa per queste storie si può anche morire. Ancora oggi tremo all’ idea che qualche giornale faccia il mio nome. In questi anni quando è successo, ho sempre querelato e ho sempre vinto”.

La storia d’amore tra Lelio Luttazzi è Rossana Moretti

Lelio Luttazzi è morto nel 2010 a causa di una neuropatia ma prima ebbe la fortuna di diventare marito e padre oltre che un grande showman. La moglie di Lelio, Rossana Moretti, aveva dichiarato: “Io lavoravo a Il Giornale, ci siamo conosciuti a casa di un’amica giornalista, io ero molto più giovane di lui ma abbiamo deciso che saremmo stati insieme e lo siamo stati per 36 anni, ci siamo sposati ed è stata una favola. Il nostro amore nacque un po’ per caso a questa cena da una mia collega, molto semplicemente devo dire”.

Prima di conoscere Rossana, Lelio Luttazzi era stato sposato con Magda Prendini, il matrimonio finì nel 1963 e fu con Rossana che poi diventò padre di Donatella (classe 1976). Rossana è stata accanto a lui nel momento più tragico ovvero quando venne arrestato e si allontanò per un po’ dal mondo dello spettacolo ma gli è accanto ancora oggi perché come aveva dichiarato ad Ansa: “Per me, lui è ancora qui. Non riesco a rassegnarmi e mi capita di cercarlo ancora per casa. La sua morte è una perdita enorme per me, ma ci sono tante cose che almeno mi danno un po’ di serenità. Tra queste anche il fatto di guardare il mare e sapere che Lelio è con me”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA