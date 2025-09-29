Leonardo Mercoledisanto è il padre di Donatella Mercoledisanto del Grande Fratello, legato alla mafia e pentito: cosa sappiamo

Il cast del Grande Fratello 2025 si avvale della presenza di persone comuni che hanno però delle storie molto importanti alle spalle. Tra queste c’è Donatella Mercoledisanto, una casalinga originaria di Bari la cui storia familiare è tuttavia legata alla mafia. Il padre di Donatella Mercoledisanto era infatti Leonardo Mercoledisanto, un pentito di mafia la cui storia è legata al clan Strisciuglio, una delle organizzazioni criminali più radicate nella città pugliese.

CHI È OMER ELOMARI DEL GRANDE FRATELLO/ Pronto a fidanzarsi nella casa? Fan già innamorati di lui!

Papà Leonardo è morto qualche tempo fa e non sappiamo in che rapporti fosse con sua figlia Donatella. Ciò che sappiamo è che la donna è incensurata e ha scelto una strada totalmente diversa da quella di suo padre, mettendo in piedi un percorso di vita onesto, fatto di famiglia e serenità.

Leonardo Mercoledisanto era il padre di Donatella Mercoledisanto del Grande Fratello: due percorsi di vita differenti

Donatella Mercoledisanto ha però deciso di mettersi in gioco al Grande Fratello, e gli autori l’hanno scelta sicuramente anche per la sua storia oltre che per la sua personalità. Durante la permanenza nella Casa di Cinecittà, la concorrente avrà modo di raccontarsi e riportare alla memoria anche i momenti con suo padre Leonardo. Sarà in quelle occasioni che scopriremo di più su questa storia molto forte, e sull’impatto che la vita scelta dal genitore ha avuto sulla sua esistenza. Donatella non ha, d’altronde, profili social che possano dare qualche indizio sulla sua vita privata, il che non fa che acuire la curiosità del pubblico di Canale 5.

CHI È DONATELLA MERCOLEDISANTO, CONCORRENTE DEL GRANDE FRATELLO/ Sposata con Andrea e già idolo del web!