Un grande uomo di fede, che conosce le diverse realtà della Chiesa universale, che ha saputo lavorare con i poveri in Perù, ma anche scegliere i vescovi come prefetto del Dicastero che se ne occupava. Un papa che, grazie alla sua sensibilità e alla sua esperienza, ha saputo valorizzare anche i diversi movimenti che fanno parte della Chiesa.

Giovanni Paccosi, vescovo di San Miniato, Leone XIV lo ha conosciuto personalmente e il ritratto che fornisce del nuovo pontefice è quello di un uomo di grande preparazione, che anche per la sua storia personale conosce almeno quattro lingue, ma contemporaneamente di grande umanità, capace di stare in mezzo alla gente e con sufficiente esperienza di governo, oltre che pastorale, per guidare la Santa Sede rendendosi conto dei problemi e delle esigenze delle Chiese sparse nel mondo.

Monsignore, cosa ha provato quando ha visto che il cardinale Prevost è diventato papa?

Vedendo la commozione di Leone XIV all’annuncio, mi sono commosso anch’io, perché conosco monsignor Robert Prevost da quando era vescovo a Chiclayo, in Perù. Ho avuto varie occasioni per incontrarlo e ho conosciuto una persona che ha una coscienza universale della Chiesa, essendo stato per 12 anni generale dell’Ordine degli Agostiniani, a contatto con le realtà della Chiesa nel mondo intero.

Da dove viene e che esperienze ha fatto durante l’esercizio del suo magistero?

So che ha una padronanza perfetta di quattro lingue almeno: inglese, italiano, francese e spagnolo, e forse ne sa anche altre. È nato a Chicago da babbo francese, mezzo italiano, e mamma spagnola, quindi ha quattro lingue già nel suo DNA. È stato per tanti anni missionario in Perù, poi è tornato negli USA. Nel 2014 Francesco lo ha mandato come vescovo a Chiclayo. È parso strano che inviassero un americano in Perù, ma probabilmente il papa vedeva in lui un punto di unità per gli altri vescovi del Paese.

Che realtà ha trovato in Perù e come si è caratterizzata la sua azione pastorale?

Era in una diocesi con un milione e mezzo di persone, l’80% delle quali povere. Lì è stato un uomo di popolo, in mezzo alla gente. È arrivato dopo un vescovo dell’Opus Dei, molto bravo, senza rompere con questo mondo, ma dando un’altra impostazione, aperta a tutti.

Nella diocesi di Chiclayo ha fatto rettore del seminario un sacerdote di Comunione e Liberazione: ha una grande fiducia e apertura nei confronti dei movimenti. Ha saputo condurre la Chiesa di quella città, i sacerdoti, in una unità, in una comunione che si vedeva anche dall’esterno, da lontano. In Perù ci è stato fino al 2023, quando il papa lo ha chiamato a Roma per fare il prefetto del Dicastero dei Vescovi, un ruolo fondamentale perché da lui passava la scelta dei vescovi.

Che cosa ha significato per lui dover far fronte a incarichi così diversi tra loro?

Gli ha permesso di avere una coscienza pastorale e di governo, e nello stesso tempo una coscienza delle periferie del mondo, come pochi altri hanno. Ha esperienza degli USA, della Curia romana, della periferia, degli ordini religiosi. E questo è un aspetto importante proprio per tenere un rapporto diretto con le realtà della Chiesa in tutto il mondo. Io lo vedo proprio come un grande uomo di fede.

Ricorda qualche episodio della sua conoscenza con lui?

Quando ho fatto il corso per i nuovi vescovi due anni fa, organizzato da Prevost quando era a Roma da pochissimi mesi, parlava con noi e ci raccontava di quello che aveva fatto in Perù e di quello che stava facendo in quel momento.

Perché ha scelto quel nome, facendo riferimento a Leone XIII?

Per l’aspetto sociale e per far capire, come ha fatto anche con la sua presentazione, che non doveva scimmiottare Francesco. Ha tante cose in comune con lui, ma anche un temperamento, un modo di porsi completamente diverso.

Che idea ha degli USA?

Non saprei. Certamente ha una visione che non è chiusa negli orizzonti e negli schemi statunitensi.

