Leopoldo Morettino, chi è il fidanzato di Evelina Sgarbi: dal ‘mistero’ sulla vita privata alla possibile dolce metà della figlia di Vittorio.

Nelle ultime settimane Evelina Sgarbi è finita al centro dell’attenzione mediatica; forse suo malgrado, il rapporto con il papà Vittorio e le querelle legali occupano il centro del dibattito tra salotti televisivi e interviste fiume. La giovane classe 2000 ha così attirato la curiosità su di sè anche su aspetti non proprio legati alla questione del momento; dalla professione alle ambizioni personali, passando per la vita privata. Evelina Sgarbi ha un fidanzato? Se lo domandano gli appassionati di gossip e cronaca rosa ma, per quanto sotto la luce dei riflettori nell’ultimo periodo, il tema è tutt’altro che semplice da sviscerare.

I primi gossip sul presunto fidanzato di Evelina Sgarbi avevano coinvolto Vittorio Menozzi, vecchia conoscenza del Grande Fratello Vip. Rumor che fin dai primi momenti sembravo poggiare su tesi e prove piuttosto fantasiose e inconsistenti, come testimoniato dalle smentite di entrambi in relazione al presunto flirt. Più di recente si è invece esposta in prima persona la figlia di Vittorio Sgarbi – intervistata da Vanity Fair – parlando una storia d’amore felice con un ragazzo di nome Leopoldo.

Leopoldo Morettino, fidanzato di Evelina Sgarbi: la ‘volta buona’ dopo le delusioni in amore?

Ma chi è Leopoldo Morettino, fidanzato di Evelina Sgarbi? Pare si tratti di un noto ristoratore originario di Biella ma su di lui non emergono particolari curiosità e soprattutto certezze rispetto alla liaison. Dal riferimento della figlia di Vittorio Sgarbi sono trascorse diverse settimane e, osservando anche i profili social e le voci circolanti sul web, non è certo che il ristoratore sia ancora il fidanzato di Evelina.

A parte il capitolo fidanzato, Evelina Sgarbi ha raccontato in passato di aver avuto un rapporto leggermente burrascoso con l’amore in generale: “Sceglievo inconsciamente le persone sbagliate, str*nzi patentati”. Chissà che al fianco di Leopoldo Morettino non abbia trovato quella stabilità che in passato non sembrava riuscire a trovare.

