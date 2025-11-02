Chi è Letizia Porcu, ex moglie di Federico Fashion Style: un amore durato 17 anni

Federico Fashion Style in più occasioni in passato ha parlato della sua vita sentimentale, che per anni ha condiviso con una donna per lui importante. Parliamo di Letizia Porcu, dal loro rapporto durato qualche anno è nata anche la figlia di Federico che in una vecchia intervista rilasciata sulle colonne di Chi ha raccontato alcuni passaggi inediti per arrivare al concepimento di Sophie Maelle:

“Per averla abbiamo fatto l’inseminazione, io sono stato operato per il varicocele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano” ha raccontato il noto parrucchiere per vip che più volte ha sottolineato anche l’importanza della donna nella sua vita. Un rapporto speciale, a tratti unico per Federico Fashion Style e la sua ex moglie Letizia: “Avere una figlia era un nostro obiettivo” ha detto ancora Fashion Style a riguardo. Dopo la fine della storia con la donna, Fashion Style ha fatto outing, dichiarando il suo interesse per gli uomini, al termine di un matrimonio durato 10 anni, oltre a sette di fidanzamento.

Federico Fashion Style e l’outing dopo il matrimonio

Al termine della sua relazione e matrimonio, il parrucchiere dei vip ha aperto il suo cuore e ha rivelato a tutti la sua omosessualità. Un gesto che è stato applaudito e che allo stesso tempo è costato qualche problema a Federico, che ha messo da parte il passato per iniziare una nuova vita, completamente diversa dal passato. Letizia Porcu, ex moglie di Fashion Style, ha parlato così della fine della sua storia con l’uomo:

“Me lo aspettavo, era un po’ di tempo che le cose non andavano più, anche se io ci ho sempre tenuto tanto alla nostra storia” le parole della donna che ha commentato la fine del matrimonio al termine del quale si è vociferato anche di un ricco assegno di mantenimento richiesto dalla donna nei confronti dell’hair stylist che ha preferito mettere da parte le polemiche a riguardo. “Volevo preservare mia figlia” ha ammesso il parrucchiere dei vip.

