Chi è l’ex compagno di Cristina Quaranta?/ “Mi ha cacciata di casa e…”

Chi è l’ex compagno di Cristina Quaranta? Il retroscena choc

Cristina Quaranta in una delle puntate del Grande Fratello Vip ha svelato un triste retroscena sulla sua vita privata. Dopo la fine del matrimonio con Matteo De Stefani, la donna ha avuto una relazione di tre anni con un compagno. Il compagno a cui fa riferimento Cristina Quaranta nel suo doloroso racconto, non è l’ex marito e padre della figlia Aurora, ma di un uomo misterioso che le ha spezzato il cuore. L’uomo però si sarebbe comportato male cacciandola di casa da un giorno all’altro. La Quaranta ha infatti raccontato: “Siamo stati insieme tre anni, tre anni meravigliosi, mille giorni unici in cui sono tornata ad avere le farfalle nello stomaco, sembravo una ragazzina di 15 anni per quanto fossi innamorata”.

Subito dopo quel lungo periodo però a Cristina è crollata una tegola: “L’uomo con cui stavo voleva un figlio e io a 45 anni avevo comunque deciso di darglielo, la settimana dopo però mi dice ‘Cri non ti amo più, togliti dai cogli*ni e fai le valige!’. Mi ha lanciato sul letto 5mila euro in contanti come se fossi una putt*na e mi ha cacciata di casa. Era il 6 dicembre del 2017, vivevo ancora con lui con i suoi figli e con mia figlia. Per tre settimane, mentre cercavo un altro posto dove andare, ho vissuto nella stanza che era di mia figlia Aurora, dormivo e mangiavo sola perché i figli del mio compagno non mi rivolgevano la parola. Non ho mai avuto la possibilità di provare a chiarirmi con lui. Lui ha voluto che mi separassi legalmente dal papà di mia figlia, la mia ambizione era avere una vita normale, quindi quando lui mi chiese di separarmi legalmente non voleva che fossi bigama ed ero felice, mi diceva che si sarebbe occupato di me”, ha raccontato.

Cristina Quaranta e la fine della storia con l’ex compagno

Cristina Quaranta ha sofferto molto dopo la fine della storia con quest’uomo di cui non ha mai voluto rivelare l’identità. La relazione con quell’uomo finì per motivi che la donna non ha ancora compreso a distanza di anni. Dopo la fine di quella storia però Cristina si è rimessa in careggiata e ha trovato lavoro a Milano prima in un negozio di tappezzeria, poi nel ristorante. La figlia Aurora, suo sostegno nei momenti bui, è entrata a sorpresa nella Casa per confortarla: “Ti ho visto un po’ giù ultimamente, pensavo che il mio arrivo potesse tirarti su il morale. Sei una donna fortissima e bellissima”.

Di fronte alla ragazza, che si è detta molto fiera di lei, Cristina ha poi raccontato al pubblico la storia della sua vita, dall’arrivo difficile a Milano all’esperienza come Velina di Striscia la notizia, passando per il matrimonio con Matteo De Stefani finito nel giro di pochi anni. Nella sua confessione, però, la Quaranta ha anche parlato di una relazione terminata 5 anni fa che ancora oggi la fa stare male.











