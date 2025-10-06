Chi è l'ex compagno di Francesca Carrara, concorrente del Grande Fratello in gara insieme al figlio Simone De Bianchi: il duro sfogo sulla rottura

Francesca Carrara porta con sé, nella Casa del Grande Fratello, una storia molto complicata e sofferta. Lei e il figlio Simone De Bianchi sono tra i concorrenti di questa nuova edizione, e in questi pochi giorni nella Casa hanno spesso parlato di una persona in particolare: l’ex compagno di Francesca e papà del ragazzo (del quale, al momento, non conosciamo il nome). Una storia che è finita in modo brusco e con tanta sofferenza, soprattutto da parte di Francesca, che non ha negato di aver dovuto stravolgere la sua vita e vendere casa sua dopo la rottura.

Simone, dal canto suo, ha mostrato di avere un grande affetto per suo padre e di sentire la sua mancanza. Proprio di fronte a questa sofferenza del figlio, Francesca ha avuto di recente un crollo all’interno della Casa del Grande Fratello, e si è sfogata con l’amica Donatella.

Chi è l’ex compagno di Francesca Carrara del Grande Fratello: il desiderio del figlio Simone De Bianchi

“Se sei arrabbiata o nel cuore ti manca è perché c’è ancora un sentimento”, ha fatto presente l’amica a Francesca, che ha però negato di provare ancora qualcosa per l’ex: “No, c’è solo rabbia. A 43 anni e dopo tanti sacrifici… ma vai!”. Spostando l’attenzione sui figli ha poi aggiunto: “Il fatto che manca a Simone? È normale, so che lui vorrebbe che noi tornassimo insieme… Devo essere sempre forte nella vita mia, sempre quella che se molla… Io adesso sto benissimo, sono la persona più serena del mondo, sono felice, rido e scherzo. Sto male perché so che loro stanno male, ma che devo fare?”. “Quello che fai tutti i giorni: la mamma. – l’ha incoraggiata Donatella, per poi concludere – Non puoi essere sempre forte, però quando serve tu la tiri fuori. Pensa alle cose belle ora.”

