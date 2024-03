Chi è l’ex moglie di Sergio D’Ottavi?/ Neurofisiologa e mamma di due figlie: amore durato 10 anni

Sergio D’Ottavi e il matrimonio finito

Sergio D’Ottavi è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello 2024 riuscendo ad arrivare fino all’ultima puntata. Nella casa di Cinecittà Sergio è entrato da single non nascondendo la voglia di innamorarsi dopo la fine di una storia lunga e importante. A raccontare il passato sentimentale è stato lo stesso Sergio che, nel corso delle settimane, è riuscito ad aprirsi svelando di aver vissuto una storia che non solo è stata importante, ma che gli ha insegnato tanto e che l’ha anche aiutato a crescere. Sergio, infatti, ha raccontato non solo di aver avuto una convivenza, ma anche di essere stato sposato.

Marcella Bonifacio, chi è la mamma di Greta Rossetti/ I dubbi su Sergio D'Ottavi: "Mia figlia vedrà tutto"

All’interno della casa del Grande Fratello, Sergio ha così parlato, nel corso di una puntata, di essere stato sposato con una donna più grande che era anche mamma di due figlie. Una situazione che lui ha vissuto con grande responsabilità nonostante fosse ancora giovane. Nonostante la storia sia finita, l’affetto e il rispetto restano.

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi sono fidanzati dopo il Grande Fratello?/ Lei svela tutto con una foto

Chi è l’ex moglie di Sergio D’Ottavi: le parole al Grande fratello 2024

Nella casa del Grande Fratello 2024, Sergio D’Ottavi ha cominciato una storia con Greta Rossetti che, durante la permanenza nella casa, ha potuto scoprire qualcosa in più del passato sentimentale di Sergio. Quest’ultimo, infatti, durante la puntata trasmessa l’11 marzo 2024, si è raccontato senza filtri parlando anche della lunga storia d’amore vissuta con l’ex moglie.

“La mia ex moglie è una testona, una neurofisiologa e biologica che pubblica su riviste di livello mondiale – esordisce Sergio ricordando un amore lungo dieci anni – Vivevamo a Ginevra con due bambine che adesso sono adolescenti. E io con loro mi sono rivestito di un ruolo che forse per l’età che avevo era troppo grosso. Però ho saputo ricoprirlo anche grazie al suo aiuto e questo mi ha fatto crescere molto”, le parole di Sergio.

Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi stanno insieme?/ Il loro rapporto dopo il Grande Fratello 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA