Tutto su Liane Arias, la corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Bellissima e giovanissima, Liane Arias ha conquistato le attenzioni di Gianmarco Steri sin dal primo incontro. 22 anni, nata a Roma da madre francese e padre sudamericano, Liane è sicuramente la corteggiatrice preferita, almeno per il momento, di Gianmarco che l’ha portata più volte in esterna. “Nella vita studio e lavoro, sono al terzo anno di scienze farmaceutiche applicate e voglio fare la nutrizionista, quindi poi dovrò fare anche la magistrale”, ha spiegato la ragazza.

La bellezza e la presentazione della 22enne hanno colpito Gianmarco che, pur non volendo correre e con l’intenzione di procedere a piccoli passi, l’ha scelta per ballare in studio dopo il primo incontro. “Ho visto che sei della Lazio ma io non tifo. Sembri una bellissima persona e vorrei conoscerti”, le parole del tronista-

Liane Arias e la nuova esterna con Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 21 febbraio 2025, durante il momento dedicato al trono classico, Gianmarco Steri torna ad accomodarsi al centro dello studio per confrontarsi con le corteggiatrici e rivivere le ultime esterne. Gianmarco ha scelto di uscire proprio con Liane e quest’ultima è riuscita piacevolmente a colkpirlo.

La giovane, infatti, ha deciso di raggiungere Gianmarco in un luogo per lui molto importante ovvero il negozio. Liane a cui Gianmarco ha detto che i capelli sono storti, ha deciso di farsi tagliare i capelli proprio dal tronista. E’ stato un momento bello e simpatico quello vissuto dal tronista e dalla corteggiatrice che ha poi parlato a Gianmarco della sua famiglia spiegandogli che vive in Sud America e di sentire molto la mancanza degli affetti a causa della lontananza.

