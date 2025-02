Licia Colò torna in tv come ospite nella nuova puntata di “Da noi a ruota libera“, il programma condotto da Francesca Fialdini dove si raccontano storie di vita quotidiana fra sorprese e situazioni dai sapori diversi, il tutto all’insegna del buonumore e della riflessione. La popolare conduttrice televisiva, conosciuta dal grande pubblico per aver presentato programmi di grande successo dedicati alla natura e ai viaggi tra cui Alle falde del Kilimangiaro, è pronta a raccontarsi a cuore aperto dalla vita professionale a quella privata. Sin da ragazzina Licia è cresciuta con il valore del lavoro e ha cominciato a lavorare giovanissima come segreteria, ma la sua vita cambia quando arriva a Milano e partecipa all’evento Milano vende Moda.

Federica Nargi a Verissimo: "Matri è sempre stato il mio supporto"/ "Matrimonio e terzo figlio? Sono felice"

La conduttrice dalla pagine del Corriere della Sera ha raccontato: “mi offrirono 150 mila lire al giorno! Fu sconvolgente per me”. E’ l’inizio di tutto, visto che poco dopo arriva ad Antenna Nord per rimpiazzare Antonella Golia. “Mi hanno presa e non mi hanno più lasciata” – ricorda la Colò.

Mattia, chi è il figlio di Manuela Arcuri: "Mi ha rubato il cuore"/ "Vuole fare l'attore, ha molta passione"

Licia Colò, dal grande successo in tv ad oggi

La svolta definitiva nella vita professionale di Licia Colò arriva quando passa da Antenna Nord a Italia Uno: “È stato un cambiamento epocale. Da una rete locale mi sono ritrovata a lavorare per una nazionale”. Una carriera costellata di grandissimi successi e programmi amatissimi dal pubblico in cui la conduttrice ha raccontato ha unito la sua grandissima passione per la natura, gli animali e i viaggi. Non solo conduttrice, visto che la Colò è anche scrittrice e si è fatta conoscere ed apprezzare anche per la sua attività di divulgazione scientifica.

Chi è Massimo Ciavarro, ex marito di Eleonora Giorgi/ “C’è sempre per me nonostante tutto”

Proprio durante i primi anni di lavoro su Italia 1 incontra il suo primo fidanzato Michele: “la storia è iniziata quando avevo 14 anni, ed è durata fino ai 25”. Un amore che oggi non rivivrebbe: “quella persona ha creato in me molte fragilità, tra l’altro in un’età così delicata”. Poi nella sua vita è arrivato l’amore vero: si tratta di Alessandro Antonino, padre della figlia Liala.