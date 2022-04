Chi è Licia Nunez, concorrente Isola dei Famosi/ Ex di Imma Battaglia, al GF Vip…

Chi è Licia Nunez: l’attrice approda all’Isola dei Famosi

L’attrice Licia Nunez, al secolo Lucia Del Curatolo, è pronta a sbarcare all’Isola dei Famosi 2022 nei panni di nuova concorrente ufficiale. L’esperienza in Honduras arriva a distanza di due anni dalla sua partecipazione ad un altro reality, il Grande Fratello Vip 4. Quella per lei fu una grande occasione di rilancio della sua carriera, dopo alcuni anni di stop dal mondo della fiction. Dopo aver preso parte alla settima, ottava e nona stagione di Incantesimo, il successo per la Nunez arrivò con la soap opera di Canale 5, Vivere, dove interpretava Barbara Ponti.

In tanti ricorderanno Licia Nunez anche nel ruolo di Elena Monforte ne Le tre rose di Eva. L’attrice ed ex modella ha preso parte anche al talent ballerino condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, nell’edizione del 2009. Prima di approdare all’Isola dei Famosi, sicuramente una delle esperienze televisive più impegnative, Licia aveva preso parte sempre nei panni di concorrente del programma di Italia 1 Drive Up. Conoscitrice del mondo dei reality, con ogni probabilità saprà cavarsela egregiamente soprattutto sul piano delle alleanze e delle dinamiche di gioco.

Da Imma Battaglia a Barbara Eboli: le ex di Licia Nunez

Sul piano personale, Licia Nunez è stata per diversi anni con l’attivista Imma Battaglia. Una relazione molto lunga vissuta più o meno nell’ombra tra i 2004 ed il 2010, prima che quest’ultima si unisse a Eva Grimaldi, sua attuale moglie. La Nunez a quanto pare non prese molto bene la rottura, parlando pubblicamente di tradimento: “La mia storia con Imma Battaglia è terminata nel dicembre del 2010 per un tradimento da parte sua con Eva Grimaldi, che è la sua attuale compagna. Non è facile dopo sette anni di storia vedere una persona che hai amato così tanto con un’altra persona. L’amore resta. Si trasforma. Ma l’amore resta”, commentò l’attrice parlando della sua precedente storia d’amore. Parole che all’epoca non piacquero né alla Battaglia ma neanche a Eva Grimaldi le quali intervennero a mezzo social per smentirla.

Successivamente Licia Nunez ha avuto una relazione molto importante con l’imprenditrice Barbara Eboli, terminata nel 2021 e durata quattro anni. Le due donne avevano persino progettato un figlio insieme: “Sto iniziando la prima fase dell’inseminazione assistita perché io e la mia compagna vogliamo allargare la famiglia”, aveva raccontato la stessa Licia tra le pagine del settimanale Chi. Un sogno a quanto pare sfumato.











