Chi è Lidia Sarappa, influencer a Ciao Darwin 2023/ Protagonista della prova A spasso nel tempo: web in tilt!

Tra i protagonisti della puntata di Ciao Darwin 2023 che vede la sfida tra Influencer e Lavoratori c’è Lidia Sarappa. Membro della squadra degli influencer, Lidia Sar-Up, come si fa chiamare su Instagram, conta 30mila follower. Si definisce ‘modella, influencer e danzatrice’, e sul suo profilo svela di essere stata Miss interflora nel 2017.

Proprio su Instagram Lidia Sarappa ha pubblicato alcuni scatti del dietro le quinte di Ciao Darwin, annunciando la sua partecipazione ma anche ringraziando tutti per il supporto in quella che per lei è stata una bellissima esperienza (ricordiamo infatti che il programma è registrato e non in diretta).

Lidia Sarappa a Ciao Darwin 2023: il dietro le quinte su Instagram

Agli scatti nei camerini di Ciao Darwin, Lidia Sarappa – che nella puntata è protagonista per gli influencer della prova ‘A spasso nel tempo’, ha scritto: “L’esperienza non è quella che accade ad un uomo, è ciò che un uomo fa con quello che gli accade ..Puoi guadagnare da ogni tipo di esperienza che la vita ti possa offrire, un rametto d esperienza alla volta.. sono stati due giorni intensi e pieni di emozioni, non vedo l ora di riviverle quando andrà in onda la puntata.. concludo scrivendovi grazie, ma davvero per avermi scelta perché so che al mio posto avreste potuto scegliere all’infinito altre influencer.”

