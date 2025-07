Chi è Linda Claridge, la ex moglie di Hulk Hogan: i due sono stati sposati dal 1983 fino al 2007, quando lei ha chiesto il divorzio

Hulk Hogan ha fatto parlare di sé dentro e fuori dal ring. Uno dei più grandi wrestler al mondo ha fatto registrare tantissimi successi professionali, ma anche qualche marachella fuori da wrestling. Una vita privata molto ricca quella di Hulk Hogan, che ha avuto ben tre mogli. La prima di queste è stata Linda Claridge, che ha sposato nel 1983. I due hanno avuto due figli, Brooke (oggi cantante e modella) e Nick. La loro storia d’amore è durata per più di venti anni, fino al 2007, quando Linda Claridge ha chiesto il divorzio dall’uomo. A quanto pare, infatti, la ex moglie di Hulk Hogan avrebbe scoperto un tradimento (o forse più di uno) da parte del marito.

Nel dettaglio, il wrestler avrebbe tradito la moglie con Christiane Plante, giovane artista. La ragazza ha rivelato di aver avuto una relazione di tipo sessuale e sentimentale con Hogan nel 2007: la ragazza aveva 33 anni all’epoca dei fatti e l’anno precedente aveva lavorato con Brooke, la figlia di Hulk, ad un disco musicale. Quando Linda chiese il divorzio, nel 2007, Hogan lo scoprì dai giornali: non aveva infatti contezza della notizia, che scoprì appunto in maniera bizzarra dalla stampa. La ex moglie di Hulk Hogan ha raccontato, più avanti, di aver chiesto il divorzio dopo aver saputo della relazione extraconiugale del marito.

Chi è Linda Claridge, la ex moglie di Hulk Hogan: lo sfogo in lacrime sui social

Linda Claridge, la ex moglie di Hulk Hogan, ha parlato del marito solo qualche mese fa, rivelando di essere ancora profondamente toccata dal divorzio con il marito, nonostante siano passati vent’anni. “Sono ancora così triste. Lui è un bugiardo patologico ed è ossessionato dal sesso” ha rivelato Linda in lacrime, spiegando poi che la figlia Brooke, che nel frattempo si è sposata e ha avuto due gemelli, ha chiuso tutti i rapporti sia con la mamma che con il papà.