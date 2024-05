Chi è Linda Morselli, concorrente Isola dei Famosi 2024/ Gli amori: gli ex e il nuovo fidanzato Benjamin

Nel corso dell’ottava puntata de L’Isola dei Famosi 2024 abbiamo apprezzato lo sbarco all’Isola dei Famosi 2024 di una nuova e attesissima concorrente: Linda Morselli. La modella è andata ad impreziosire la rosa dei naufraghi e già dopo questa prima settimana si può ben dire che il suo contributo sarà decisamente influente da qui in avanti sia per dinamiche intrinseche del reality che nel senso di un proprio percorso personale.

Ma chi è Linda Morselli, tra le new entry de L’Isola dei Famosi 2024? Partendo dagli albori, la sua carriera può essere iscritta con largo margine al campo della moda. I primi passi coincidono con diversi contest e concorsi di bellezza con il primo trampolino risalente al 2006 con l’elezione a Miss Lombardia. Tale carica la porta dritta all’opportunità più importante, Miss Italia; non riesce a conquistare il titolo ma si mette in evidenza come vincitrice per la categoria eleganza.

Linda Morselli, dalla liaison con Valentino Rossi all’attuale fidanzato: Benjamin Alfonso

Dopo la vetrina di Miss Italia inizia una lunga carriera nell’ambito della moda per Linda Morselli – concorrente de L’Isola dei Famosi 2024 – scandita da diversi servizi fotografici per brand e aziende di fama anche internazionale. Da annoverare anche un contributo per il contesto musicale nel 2010: la modella è stata infatti scelta da Marco Carta per il videoclip del brano “Quello che dai”. Altrettanto note sono anche alcune vicende che riguardano il mondo del gossip e la sua vita sentimentale. Molti ricorderanno la liaison con una vera e propria icona dello sport: Valentino Rossi. La storia con il campione di Motogp dura per diversi anni e si conclude intorno al 2015.

Linda Morselli, dopo la relazione con Valentino Rossi, trova nuovamente l’amore nell’ambito dello sport. Come racconta Today, dal 2016 al 2021 è stata infatti legata a Fernando Alonso ma anche in questo caso la liaison non ha avuto un lieto fine. Dallo sport all’arte: ad oggi la concorrente dell’Isola dei Famosi 2024 – come racconta il portale – pare sia legata con uno scrittore e attore argentino corrispondente al nome di Benjamin Alfonso. Sul fidanzato di Linda Morselli non sono però reperibili particolari curiosità data la particolare discrezione e attenzione alla privacy.











