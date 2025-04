Nel film “Non avere paura – Un’amicizia con Papa Wojtyla”, viene raccontata anche la storia con Lino Zani, uno dei protagonisti. Ma chi è l’alpinista che ha conosciuto Papa Giovanni Paolo II, stringendo con lui un rapporto di affetto? Nato a Temù, in provincia di Brescia, Lino è cresciuto in alta montagna. Per più di trent’anni, con la famiglia ha gestito un rifugio estivo, lo stesso che ospitò anche il Santo Padre, a oltre 3000 metri. Lino Zani è stato però anche un alpinista: ha scalato le vette più alte del mondo e organizzato spedizioni al Polo Nord e Polo Sud, anche in compagnia di Mike Bongiorno, suo grande amico. È stato in passato anche un maestro di sci e ha lavorato come Consulente del Ministero per gli Affari Regionali in materia di Montagna.

Mehmet Ali Agca, chi è l'attentatore di Papa Giovanni Paolo II/ "Sono malato di cancro, mi resta poco..."

Ha avuto infine anche ruoli come manager e responsabile di produzione in numerosi film e campagne pubblicitarie ambientate in alta quota. Proprio la sua conoscenza della montagna lo ha portato anche in tv. Lino è stato autore e collaboratore di Linea Bianca e Linea Verde. Ha raccontato inoltre la sua amicizia con Papa Giovanni Paolo II in un libro, poi diventato appunto un film.

Papa Giovanni Paolo II, chi era Karol Wojtyla: la biografia/ Infanzia, vocazione e la malattia

Lino Zani, chi è: l’amore per la montagna e l’amicizia speciale con il Santo Padre

Qualche anno fa, Lino Zani ha raccontato il suo primo incontro con Papa Giovanni Paolo II. “Voleva sfruttare ogni minuto di quella vacanza speciale. Anche il giorno successivo sciò diverse ore” ha spiegato il conduttore a “Famiglia Cristiana”. Da quel momento nacque un’amicizia speciale che portò l’alpinista ad accompagnarlo più volte nelle sue escursioni in montagna. “Prese in simpatia la nostra famiglia e io poi frequentai il Santo Padre per ventun anni” ha spiegato Zani. “Andavo sempre a trovarlo quando era in vacanza in Valle d’Aosta e in Cadore. Lo incontravo anche a Roma” ha raccontato nella stessa intervista il conduttore e alpinista. Un’amicizia speciale la loro, che è stata raccontata in un libro, poi diventato film.