Lisa Maggio, finalista The Voice Senior 2023/ “Li cominciò la mia seconda vita…”

Lisa Maggio: chi è la finalista di The Voice Senior 2023?

Lisa Maggio (Maria Luisa Caini), 61 anni, nell’ultima puntata di The Voice Senior si è aggiudicata il posto in finale! Il coach Gigi D’Alessio ha scelto di portare in finale insieme a Lisa Maggio anche Marco Rancati e Claudio Morosi ma Lisa durante l’ultima esibizione ha fatto alzare in piedi pubblico e giudici di The Voice Senior ottenendo uno straordinario successo anche sui social!

Chi è Marco Rancati, finalista The Voice Senior 2023/ “È il momento di diventare grande…”

Lisa Maggio ha presentato se stessa dicendo: “La musica e la famiglia sono i due pilastri più importanti della mia vita. La mia passione per la musica è iniziata a 5 anni perché mio padre suonava l’organo nel coro della chiesa. Fare il tecnico di laboratorio era il mio sogno, solo che poi quando sono entrata in ospedale, chiusa in 4 pareti non ce la facevo, avevo bisogno di stare in mezzo alla gente, libera. Mi è arrivata l’occasione di andare in Emilia Romagna per entrare in un’orchestra, li cominciò la mia seconda vita da cantante e apparve il mio secondo nome da seconda vita: Lisa”. È arrivata a The Voice supportata dai figli, anche loro amanti del mondo della musica e anche il marito di Lisa è un musicista, suonava con lei nell’orchestra e il loro amore era sbocciato lì.

Edoardo Donnamaria, il padre: "Sul van-gate copri qualcuno"/ "Con Antonella..."

Il percorso di Lisa Maggio a The Voice Senior e il posto in finale

Lisa Maggio si è presentata a The Voice Senior 2023 cantando “Quando ami una donna”, una vera e propria standing ovation per la cantante, il pubblico si era alzato in piedi e aveva fatto girare tutti e quattro i giudici. Gigi D’Alessio l’ha apprezzata talmente tanto che aveva dichiarato: “Io farei carte false per averti nella mia squadra, sono io che ho bisogno di te”. Dopo essere entrata nella squadra del coach Gigi D’Alessio, Lisa Maggio è stata definita “la regina delle orchestre”.

Nelle “Knock Out” Lisa Maggio ha cantato “Sei nell’anima” di Gianna Nannini, una canzone che ha cantato con tutto il cuore pensando al fratello che non c’è più. Il coach Gigi d’Alessio aveva scelto questo brano per lei proprio perché consapevole del suo timbro vocale ma soprattutto dell’emozione che sarebbe riuscita a trasmettere al pubblico. L’ultima esibizione di Lisa Maggio infatti è stata l’ennesima standing ovation; la cantante ha raggiunto note molto alte e tutti e quattro i giudici si sono alzati in piedi urlando: “Brava!”. Sarà Lisa Maggio la vincitrice di The Voice Senior 2023?

EDOARDO FRANCO, CHI È VINCITORE DI MASTERCHEF ITALIA 12/ "Ora investirò sulla cucina"

© RIPRODUZIONE RISERVATA