Chi è Lisa Marie Presley, figlia di Elvis, e cosa sappiamo del loro rapporto e della vita della cantautrice venuta a mancare purtroppo due anni e mezzo fa? Questa sera la messa in onda su Canale 5 del film musicale “Elvis” di Baz Luhrmann ci dà l’occasione di tornare a parlare dell’unica figlia avuta dall’artista statunitense e dalla ex moglie Priscilla (abbiamo tracciato un suo breve ritratto in un altro pezzo quest’oggi, NdR) nel corso della loro lunga relazione: una donna che, avendo seguito le orme del padre, perso quando era ancora piccola, è cresciuta nella sua ombra e la cui improvvisa scomparsa a 54 anni ha lasciato un vuoto nella sua fan base e addolorato la madre che, di recente, secondo una causa depositata in tribunale, avrebbe accelerato il suo decesso (accuse al momento non provate). Scopriamo di seguito chi è Lisa Marie Presley, unica figlia di Elvis.

Per raccontare chi è Lisa Marie Presley, figlia di Elvis, possiamo partire dalla sua infanzia, a Memphis, dove era nata nel 1968: del papà, come detto, la bambina non ha tanti ricordi dato che il cantautore e cantante fu trovato morto nel 1977 nella sua abitazione; a seguito del divorzio dell’artista da Priscilla, alla scomparsa del papà e del nonno Vernon era diventata l’unica erede di quell’immenso patrimonio e, successivamente, alla sua morte, la proprietà esclusiva è passata a sua figlia Danielle Riley Keough, dal momento che suo fratello Benjamin era venuto a mancare nel 2020. Protagonista di un’adolescenza complessa, tra momenti di ribellione e problemi legati all’uso della cocaina (e alcune altre dipendenze), Lisa Marie era stata criticata anche per essersi avvicinata in seguito alla setta di Scientology tramite la madre, per poi allontanarsene alcuni anni fa.

LA FIGLIA DI ELVIS: NOZZE-LAMPO CON MICHAEL JACKSON E NICHOLAS CAGE, POI…

Se della carriera della diretta interessata, caratterizzata da tre dischi in studio e svariati singoli (in cui duettava anche ‘a distanza’ col Re del Rock, si sa abbastanza, meno sono chiare invece le circostanze relative alla morte e anche ai rapporti con quel padre perso tanti anni prima: nel nostro racconto di chi è Lisa Marie Presley, figlia di Elvis, dobbiamo ricordare innanzitutto un dolore a cui sopra abbiamo accennato; dal suo matrimonio col musicista Danny Keough (1988) erano nati i suoi primi due figli Danielle Riley e Benjamin, che si è tolto la vita cinque anni fa. Dopo il divorzio ecco il matrimonio a sorpresa con Michael Jackson (dal 1994 al 1996) e poi con Nicolas Cage; infine ecco l’unione col produttore Michael Lockwood, di cui sarà partner per dieci anni e da cui aveva avuto due figlie gemelle Harper Vivienne Ann e Finley Aaron Love. Lisa Marie Presley è morta il 12 gennaio 2023, dopo aver partecipato pochi giorni dopo la sua ultima apparizione pubblica ai Golden Globes, proprio in memoria del padre.

Ma, nel nostro breve viaggio alla scoperta di chi è Lisa Marie Presley, figlia di Elvis, e della sua vita, cosa sappiamo delle cause del decesso della donna? Inizialmente si era parlato di un infarto che l’aveva stroncata a 54 anni ma nei mesi successivi sua madre Priscilla aveva raccontato che la figlia era morta a causa di una grave occlusione dell’intestino tenue. Proprio al termine di una serata in cui si premiava Austin Butler, protagonista di “Elvis” nel ruolo del padre, pare che Lisa Marie abbia cominciato a sentirsi male: secondo i media americani, la motivazione è da ricercare in una serie di ‘aderenze’, delle complicazioni a lungo termine che sarebbero state conseguenza di un intervento di chirurgia bariatrica a cui la cantante si era sottoposta tempo prima per dimagrire. Tuttavia, come detto, a infangare questa storia (a meno che le accuse non vengano confermate) è una causa contro mamma Priscilla, intentata dagli ex soci di Lisa Marie, Kevin Fialko e Brigitte Kruse, i quali sostengono che l’attrice ne avrebbe accelerato il decesso per interessi economici, interrompendone le cure (“Voleva gestire il patrimonio della figlia e anche Graceland”).