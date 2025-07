Livio Jr, chi è il figlio di Livio Macchia venuto a mancare oggi dopo una lunga malattia: la passione per la musica sulla scia del papà.

Di padre in figlio, nel segno della musica. Ci lascia oggi Livio Macchia, storico fondatore e bassista dei Camaleonti ma la sua lezione artistica resta impressa nel tempo e prolungata dal talento di chi, meglio di chiunque altro, poteva apprendere i segreti: suo figlio Livio Jr. Oggi il mondo della musica perde un’icona, lui piange la scomparsa di un genitore che ha saputo sdoppiare il suo ruolo; mentore nella vita ma anche nell’arte.

Livio Jr – figlio di Livio Macchia dei Camaleonti – ha scelto ben presto di seguire le orme del papà affermandosi nel mondo della musica seppur cimentandosi in un genere diverso da quello del papà. Il compianto bassista ha mostrato le potenzialità delle sonorità beat, il figlio si cimenta invece in una contaminazione magistrale tra pop e rock ma è evidente una matrice che parte proprio dalle gesta del compianto Livio Macchia che, come da lui raccontato in un’intervista del passato, è stato un esempio costante da seguire.

Livio Jr, figlio di Livio Macchia: nel segno di Camaleonti, una passione condivisa

“I Camaleonti sono stati un’influenza del tutto naturale” – raccontava in passato Livio Jr, figlio di Livio Macchia – “Ho spesso seguito papà nelle varie tournée e le loro canzoni sono state colonna sonora della mia infanzia”. Le parole dell’artista mettono in evidenza quanto l’arte del genitore sia stata fondamentale per la sua formazione artistica; senza imposizioni, senza pretese, la passione comune è sbocciata in maniera spontanea proprio perché impressionato dalle gesta paterne.

“Gli album dei Camaleonti mi e ci hanno fatto capire da vicino come si è sviluppata la musica negli anni d’oro”, lo sottolineava proprio Livio Jr – figlio di Livio Macchia – a testimonianza di come il ruolo iconico del papà e della band siano stati un faro nel mondo della musica non solo per lui ma per intere generazioni.