Chi è lo Squalo, Il cantante mascherato 2023/ Indizi: Nino Frassica o Gabriel Garko?

Lo Squalo, Il Cantante Mascherato 2023: chi è? Sui social si fanno i nomi di Nino Frassica e Gabriel Garko

Ad animare la prima puntata del Cantante Mascherato 2023 ci pensa Lo Squalo. Una maschera autoritaria e potente, la cui identità è ancora tutta da scoprire. Sui social, nei giorni precedenti al debutto, la conduttrice Milly Carlucci ha pubblicato una brevissima clip in cui descrive la maschera misteriosa. Anche in questo caso, la presentatrice non si è sbottonata più di tanto, lasciando più dubbi che certezze al pubblico dello show.

“Ed eccolo qui con un doppiopetto gessato ed un cappello anni cinquanta! Questo è l’outfit di un altro protagonista di questo edizione: lo Squalo”, spiega Milly Carlucci ai fan di Instagram. Chi si nasconderà dietro la maschera del mitico personaggio? “Non male! Ecco lo Squalo….detto anche The Shark”, continua la conduttrice del Cantante Mascherato, senza però entrare troppo nel merito e senza fornire ulteriore indicazioni agli utenti.

Il Cantante Mascherato 2023: chi c’è dentro la maschera dello Squalo? Ipotesi Nino Frassica e Gabriel Garko

Dunque non è dato sapere chi si nasconde dentro la maschera de Lo Squalo. La prima puntata del Cantante Mascherato 2023 è l’occasione ideale per raccogliere nuovi indizi ed elementi sul personaggio in gara. Coi pochi dettagli rivelati da Milly diventa difficile azzardare dei nomi e dei profili noti. Qualche internauta, tuttavia, si sbilancia indicando alcuni personaggi famosi.

Tra i personaggi più citati nei commenti, ci sono senza dubbio l’attore Nino Frassica e il modello Gabriel Garko, che pochi mesi fa ha incantato a Ballando con le Stelle, nonostante un infortunio che lo ha tormentato da inizio a fine programma. Tornerà alla corte di Milly Carlucci nelle vesti dello squalo o sarà qualcun altro ad indossare la maschera del temibile animale marino? Per scoprirlo non resta che sintonizzarsi su Raiuno, questa sera sabato 18 marzo.

