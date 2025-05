Lolita Lobosco è storia vera? Gabriella Genisi svela di ispirarsi al Salvo Montalbano di Andrea Camilleri e non solo

In attesa di sapere quando finalmente si riapriranno le riprese della quarta stagione e quindi quando andranno in onda le nuove puntate, Rai1 ha deciso di puntare sulle repliche de Le indagini di Lolita Lobosco 3, fiction di successo che vede nei panni della protagonista la straordinaria Luisa Ranieri. Nonostante si tratti di repliche le puntate trasmesse nelle scorse settimane hanno ottenuto ascolti record con un media di 3.288.000 spettatori ed il 20% di share. Tuttavia in molti si chiedono chi è Lolita Lobosco e se Lolita Lobosco è storia vera. A questa domanda nei mesi scorsi ha dato una risposta la scrittrice Gabriella Genisi, colei che ha ‘creato’ il personaggio della vicequestore barese.

Lolita Lobosco è storia vera? “No, è un personaggio di fantasia” ha ammesso Gabriella Genisi in diverse interviste tuttavia ha anche aggiunto a chi si è ispirata per darle forma: “Lolita è nata in omaggio a Salvo Montalbano, leggendo i libri di Andrea Cammilleri.” E subito dopo ha aggiunto che ha fantasticato su una donna, prima che una vicequestore, che potesse avere le sue stesse caratteristiche nella forma e nella consistenza. Ha tratto ispirazione dalle ‘donne del Sud’ nella loro complessità, da una parte esempio di forza ma dall’altra ancora vittime di pregiudizi. Riguardo alla fisicità di Lolita, invece, la Genisi ha confessato di averla creata a sua somiglianza.



Chi è Lolita Lobosco? Gabriella Genisi rompe il silenzio: “Donna complessa e forte ma vittima di pregiudizi”

Dunque chiarito che Lolita Lobosco non è una storia vera ma è un personaggio frutto della fantasia della scrittrice, Gabriella Genisi in alcune interviste ha tratteggiato meglio chi è Lolita Lobosco, con pregi e difetti che le danno uno spessore umano non indifferente: “Volevo raccontare la donna del Sud nella sua complessità, nella sua forza e nella sua debolezza, nei pregiudizi di cui spesso è vittima. Inizialmente Lolita mi assomigliava nella sua fisicità.”

Insomma, Lolita Lobosco è una donna frizzante ed esplosiva che ha investito tutto nella sua carriera a scapito della sua vita privata. Vita privata che tuttavia è piena di sentimenti contrastanti, divisa tra l’amore per il giovane poliziotto Danilo e quello per Angelo, sua vecchia fiamma. Sul lavoro ha a che fare, invece, con una squadra composta da soli uomini ma non ha nessuna intenzione di snaturarsi e mascherare la sua vera personalità ed identità. L’appuntamento con la terza puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 3 è per questa sera su Rai1 a partire dalle 21.30 circa.