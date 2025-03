Loredana Errore ha compiuto un vero e proprio percorso di rinascita a Ora o mai più 2025

Loredana Errore sogna in grande per la finale di Ora o mai più 2025. In fondo però la cantante ha già vinto la sua sfida, si è presa la sua rivincita e ha consolidato nuove consapevolezza. Il percorso nel talent di Raiuno ha significato molto per la cantante che, nel corso di queste settimane, ha ribadito a più riprese di aver provato il batticuore per la chiamata da parte della Rai e il conseguente ritorno in tv.

Loredana Errore, infatti, dopo un avvio di carriera promettente aveva riscontrato alcune difficoltà, anche a causa di un grave incidente automobilistico in cui rischiò la vita. Dopo tanti anni, Loredana ha provato a riprendere il discorso con la musica e il canto, mettendosi alla prova e affrontando le sue parole. Difficile ipotizzare la vittoria di Ora o mai più 2025, ma la cantante come dicevamo è già contentissima così.

Perché ha dimostrato di poter dire la sua, di essere ancora sul pezzo e di essere graffiante. Non sono mancanti i commenti positivi per lei, in queste settimane, da parte di pubblico e giuria. La ricetta segreta della sua rinascita? Amare se stessi, in primis.

“Perché quando impari ad amarti vedendoti nelle condizioni in cui sono stata io, affrontando con il sorriso”, ha detto Loredana Errore a Ora o mai più 2025. “C’è stata la malattia e poi il recupero, io credo che la via d’uscita verso la salvezza sia più facile da trovare”, ha aggiunto la cantante. Insomma, per la concorrente di Ora o mai più 2025 quest’esperienza sarà a tutti gli effetti indimenticabile, indipendentemente da come andrà a finire.

