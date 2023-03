Chi è Loredana, la moglie morta di Marco Giallini/ I figli Rocco e Diego

Marco Giallini e la moglie Loredana, stroncata da un’emorragia cerebrale

La carriera cinematografica di Marco Giallini non necessita certamente di particolari presentazioni; il suo ruolo sul grande schermo è da anni tra i più apprezzati, complici alcune interpretazioni in pellicole di grande successo. Dall’ultimo progetto con “Il principe di Roma”, passando per alcune delle più note serie TV televisive come “Rocco Schiavone”, Marco Giallini è tra gli attori più apprezzati dagli anni 2000 ad oggi. A dispetto della sua notorietà, raramente l’attore si è concesso ad interviste incentrate sulla sua vita privata e sentimentale, complice probabilmente la triste perdita di sua moglie Loredana, morta nel 2011 a causa di un’emorragia cerebrale.

La relazione tra Marco Giallini e la compianta moglie Loredana era iniziata a ridosso degli anni ’90 per poi essere suggellata dal matrimonio nel 1993. Negli anni a seguire l’amore tra i due è stato senza dubbio impreziosito dalla nascita dei due figli, Rocco e Diego, nati rispettivamente nel 1998 e nel 2004. Entrambi maggiorenni ed impegnati con gli studi con il più grande che sembra seguire le orme paterne seppur ancora lontano dalla luce dei riflettori. Sulla tragica scomparsa della moglie e sulla vita dei figli Marco Giallini si è pronunciato raramente, probabilmente nel tentativo di proteggere la sua intimità dalle speculazioni di gossip.

Marco Giallini e la morte di sua moglie Loredana: “Mio figlio Rocco non ne parla, Diego invece…”

Gli unici contributi sulla donna della sua vita, Loredana, e sui figli Rocco e Diego, risalgono ad una intervista di alcune settimane fa a Domenica In dove Marco Giallini ha voluto aprire il suo cuore ai telespettatori ripercorrendo anche gli ultimi attimi di vita di sua moglie Loredana. “Da un paio di giorni aveva dei dolori alla testa ma vai a pensare… Si è accasciata tra le mie braccia: le parlavo all’orecchio ma mi sono accordo che parlavo da solo: se non lo provi, non puoi capire”. Struggenti le parole dell’attore nel ricordare quei tragici momenti che nel 2011 hanno segnato il triste decesso di sua moglie.

Dopo la morte di sua moglie Loredana, Marco Giallini ha dovuto rivestire il duplice ruolo genitoriale per i due figli Rocco e Diego, ancora piuttosto piccoli e ingiustamente privati dell’amore materno. “Loredana per me è stata tutto, non so se un dolore così grande si possa superare. Mio figlio Rocco non ne ha più parlato, mentre Diego mi diceva: papà, perché non chiedi a Gesù di farla tornare“. Spiegava così l’attore, sempre a Domenica In, l’impatto della scomparsa della moglie sui figli. Non deve essere stato facile per Marco Giallini affrontare la crescita dei suoi figli senza l’aiuto della sua amata moglie Loredana, considerando anche i molteplici impegni professionali che ancora oggi lo vedono primeggiare sia sul piccolo che grande schermo.











