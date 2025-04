CHI È LOREDANA LECCISO: UNA PRIMA FIGLIA CON FABIO CAZZATO, POI IL…

Chi è Loredana Lecciso, madre di Jasmine Carrisi, una dei sei figli avuti da Al Bano nel corso della sua vita? Oggi pomeriggio, durante la consueta puntata del sabato di “Verissimo”, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 riproporrà il formate delle ‘Storie’ e del ‘best of’ dei momenti indimenticabili o semplicemente più toccanti degli ultimi mesi: rivedremo infatti in studio proprio la prima dei due figli che il cantautore pugliese aveva avuto dalla seconda relazione più importante della sua vita (dopo Jasmine era nato Albano jr., detto Bido), assieme alle sorellastre Cristèl e Romina jr., loro figlie invece di Romina Power. E con l’occasione possiamo parlare proprio della donna con cui non è ancora convolato a nozze nonostante una relazione che dura da più di 25 anni: chi è Loredana Lecciso, madre di Jasmine Carrisi?

Jacopo Sol, chi è e percorso ad Amici 24/ Dure critiche da Anna Pettinelli: finale a rischio?

Per scoprire qualcosa di più sull’attuale compagna dell’artista di Cellino San Marco e raccontare chi è Loredana Lecciso, madre di Jasmine Carrisi, dobbiamo fare un piccolo salto indietro nel tempo, e precisamente alla fine degli Anni Novanta, quando era diventata di pubblico dominio la relazione di Al Bano con questa giornalista e cantante sconosciuta alle cronache prima di diventare la sua nuova compagna. Dalla loro storia sono nati, come detto, Jasmine nel 2001 e poco dopo Bido, nel 2002 (per la 52enne leccese si tratta della seconda e terza maternità, dal momento che aveva già avuto una figlia, Brigitta, dalla relazione con Fabio Cazzato. E proprio a proposito della relazione con Jasmine, di recente le due donne sono state protagoniste di una polemica…

Ennio Morricone, il figlio Marco: “Morto dopo averci dato necrologio"/ "Fu una cosa terrificante..."

JASMINE CARRISI A ‘THE COUPLE’: LA MADRE LA DIFENDE E ATTACCA…

Raccontando chi è Loredana Lecciso, madre di Jasmine Carrisi, dobbiamo ricordare che la figlia di Al Bano è tra i concorrenti del reality show “The Couple”, condotto da Ilary Blasi e che mette al centro della sfida otto coppie: tra queste anche quella formata dalla 23enne brindisina e Pierangelo Greco, suo ex fidanzato e oggi annoverato tra i migliori amici della ragazza. Com’era prevedibile, la partecipazione della primogenita di Al Bano e della Lecciso al programma ha catalizzato le attenzioni dei media e dei siti di gossip, ma di recente è stata la madre a intervenire pubblicamente e a scrivere al principale quotidiano italiano dopo aver letto un commento su Jasmine che l’aveva indispettita. Cos’è accaduto? Ricostruiamo questa recente vicenda che ha visto Loredana chiedere conto al direttore editoriale del ‘Corriere della Sera’ di un commento social di una giornalista.

Antonia Nocca, chi è l'allieva di Amici 24/ Crisi dopo l'eliminazione di Chiamamifaro e confessioni choc

Scoprendo chi è Loredana Lecciso, madre di Jasmine Carrisi, e qual è il suo rapporto con la ragazza, ci dice molto il modo in cui l’ha difesa, criticando il ‘Corriere’ e chiedendosi “quanto possa giovare alla storica testata essere associati a un contenuto social del genere”. Infatti, nelle sue pagelle sull’ultima puntata di “The Couple”, Giulia Sambruna aveva detto in un video su Instagram: “C’è un limite alla quantità di panzane che una persona può sopportare di vedere e sentire in televisione. Ad esempio questa sera io mi sono sucata Jasmine Carrisi, figlia di Albano, che ha pianto per mezzora perché non ha scelto di essere famosa”. Dura la replica della Lecciso, seguita dalle parole di Jasmine che se l’era presa con “la gente che parla di te (…) persone a cui stai antipatica sulla base del nulla. C’è chi pensa io abbia la vita perfetta perché hai i soldi e i genitori famosi”. Poi, come si apprende, la Sambruna e la madre si sono chiarite e la vicenda non ha avuto ulteriori strascichi: “Ieri sera mi ha chiamato Loredana Lecciso e ci siamo chiarite. Mi ha detto di aver fatto questa storia d’impulso, da mamma, e l’ha tolta rendendosi conto che fosse too much. Io felice che si possa dialogare per risolvere incomprensioni” il tweet della giornalista su X.