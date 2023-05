LOREEN “TATTOO”, SVEZIA/ La favorita dell’Eurovision 2023 conquista il web: “Magica”

Loreen, esponente della Svezia, è il nono artista ad esibirsi in questa finale dell’Eurovision Song Contest 2023. La cantante, considerata favorita alla vittoria finale, presenta una bella coreografia sul palco di Liverpool per esibirsi nella sua ‘Tattoo’. La cantante è berbero-marocchina e rappresenta la Svezia.

“Vediamo se le previsioni verranno rispettate” è il commento di Gabriele Corsi dopo l’esibizione dell’artista svedese, data per vincitrice annunciata di questa edizione, che lascia poi spazio all’Albania con ‘ Duje’. Il web italiano elogia l’esibizione dell’artista svedese: “Ragazzi, se la Svezia quest’anno ha mandato Loreen, è uno di quegli anni in cui vuole vincere a tutti i costi”, scrive un utente. E c’è inoltre chi la definisce ‘Magica’ Vedremo se Loreen riuscirà a portare a casa l’ambito trofeo. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Loreen vincerà l’Eurovision Song Contest 2023 con “Tattoo”?

Loreen con il brano “Tattoo” rappresenta la Svezia alla finale dell’Eurovision Song Contest 2023. Non ci sono dubbi: per i bookmakers sarà lei la vincitrice della 67esima edizione della kermesse canora internazionale. Sarà davvero così? Intanto la prima semifinale è andata e la cantautrice svedese si è conquistata il pass per accedere alla finalissima di sabato 13 maggio. La sua performance è stata una delle migliori e il pubblico dell’Arena di Liverpool, ma anche dei social ha gradito particolarmente considerando i tantissimi commenti. “Tattoo” è una potente ballad d’amore interpretata magistralmente da Loreen che in passato ha già partecipato e trionfato all’Eurovision.

Nel 2012, infatti, ha vinto la competizione canora organizzata a Baku con il brano “Euphoria” poi diventata una hit mondiale da dischi di platino e d’oro. Qualora dovesse vincere per la seconda volta l’Eurovision sarebbe un vero e proprio record peraltro già siglato da Johnny Logan dell’Irlanda, unico interprete ad aver vinto per ben due volte la competizione canora: “What’s another year” nel 1980 e “Hold Me Now nel 1987”.

Loreen: “Eurovision 2o23? E’ come tornare in famiglia”

Per Loreen, la cantante che con “Tattoo” rappresenta la Svezia all’Eurovision Song Contest 2o23, il palcoscenico della kermesse è diventata come casa. “Mi sento meravigliosamente. Questo è un momento magico per me, 6 mesi fa non pensavo potessi ritrovarmi qui a interagire con voi” – ha detto l’interprete intervistata da imusicfun.it. Sulla possibilità di vincere per la seconda volta ha detto: “a volte credi di sapere cosa ti riserva la vita, sapere dove stai andando, ma in realtà non ne hai idea, cerchi di controllarlo ma non puoi. Ora sono qui e sono felicissima. È come tornare in famiglia!”.

Infine parlando di timori e paure ha precisato: “la mia paura più grande è di non essere autentica con voi, la cosa più importante per me è che quando sarò sul palco martedì, il mio corpo, la mente e l’anima siano concentrati sulla volontà di trasmettervi qualcosa. Questo è quello su cui mi concentro, il resto lo blocco fuori perché non voglio interferisca con l’energia che si dirige dritta verso di te”.











