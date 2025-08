Come è morto Loren Del Santo, figlio di Lory Del Santo: una tragica malattia psicologica in seguito alla quale si è tolto la vita

Tante le tragedie nella vita di Lory Del Santo, che ha perso non solamente un bambino nato prematuro e poi il figlio Conor nel 1991, ma anche un altro ragazzo, Loren. Nato nel 1999, Loren si è tolto la vita nel 2018: una scelta, quella del ragazzo, che ha deciso di morire suicida a 19 anni. Il figlio di Lory Del Santo soffriva di una patologia cerebrale, l’anedonia, che gli impediva di provare piacere. Loren, dunque, non provava piacere mai, in nessuna situazione della sua giovane vita. Una condizione che lo ha portato a soffrire molto il giovane, che nel 2018 ha deciso di togliersi la vita.

Nonostante la malattia, la mamma ha sempre ribadito che Loren non era un ragazzo fragile. Il figlio di Lory Del Santo ha deciso di togliersi la vita per via della malattia che lo affliggeva da tantissimi anni, la non capacità di provare piacere. Il dramma avvenuto nel 2018, negli Stati Uniti, ha gettato nello sconforto la mamma e il fratello Devin, che aveva con lui un rapporto molto stretto.

Lory Del Santo, parlando a Storie Italiane dopo la morte di Loren Del Santo, ha raccontato: “Era una malattia sottopelle, non ero preparata”. Poi, ha spiegato di aver cercato di lato positivo in quanto accaduto: “Si vede sempre il lato negativo delle cose. Lui è rimasto nella mia vita per 19 anni, in realtà avrebbe potuto andar via molto prima. Lui è stato un angelo che ho avuto nella mia vita per quasi vent’anni. Io voglio guardare il lato positivo, l’ho avuto con me per 19 anni“. Loren aveva un rapporto speciale anche con Marco Cucolo, giovane fidanzato della mamma: “Non mi ha mai giudicato, eravamo come amici” ha rivelato proprio il modello parlando del grave lutto che li ha colpiti.