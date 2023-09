Chi è Lorenza Alagna, figlia Matteo Messina Denaro/ Il mancato riconoscimento e l’incontro in carcere

Lorenza Alagna, figlia di Matteo Messina Denaro: la distanza con il padre

E’ morto lo scorso 24 settembre 2023, all’età di 61 anni, Matteo Messina Denaro: ex latitante e boss di Cosa Nostra. L’uomo era malato da diversi anni di tumore al colon e dopo settimane di ricovero la malattia ha avuto il sopravvento. Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni portando la sua famiglia a stringersi intorno a lui per quelli che sono stati i suoi ultimi attimi di vita. Al capezzale del boss c’era anche sua figlia Lorenza Alagna; non tutti sono a conoscenza delle curiosità sul loro rapporto.

Lorenza Alagna – figlia di Matteo Messina Denaro – è nata nel 1996 dal rapporto del boss con Francesca Alagna. Come si può dedurre, la giovane porta il cognome materno ma proprio di recente avrebbe richiesto di poter ottenere il cognome di suo padre. Tale circostanza nasce dal mancato riconoscimento della figlia da parte dell’ex latitante; quest’ultimo ha infatti incontrato per la prima volta la giovane solo di recente, arrivando poi al riconoscimento ufficiale. Nei suoi primi anni di vita, Lorenza Alagna ha vissuto lontano da suo padre Matteo Messina Denaro, soprattutto per la volontà di sua madre Francesca che sperava di poter costruire una nuova vita.

Lorenza Alagna, figlia di Matteo Messina Denaro: il trasferimento a L’Aquila e la decisione sul cognome paterno

Data la lontananza dal padre – Matteo Messina Denaro – e sua figlia Lorenza Alagna, il pensiero dominante era quello di un rapporto freddo e distaccato. Ad avvalorare la tesi vi era ovviamente la questione del mancato riconoscimento e il fatto che il genitore non aveva mai visto la figlia avuta con la sua compagna Francesca Alagna. A distanza di anni però – precisamente dopo l’arresto del boss di Cosa Nostra – è emersa una verità opposta. Come racconta Tag24, fu l’avvocato Franco Lo Sciuto a smentire le presunte ruggini tra Matteo Messina Denaro e sua figlia Lorenza Alagna.

Il primo incontro tra Lorenza Alagna e suo padre Matteo Messina Denaro pare essere avvenuto lo scorso mese di aprile; i due si sono visti per la prima volta nel carcere dell’Aquila proprio dopo l’arresto. Inoltre, pare che la malattia del padre abbia spinto la giovane a stringere ulteriormente il rapporto con il genitore, maturando anche la volontà di assumere quanto prima il cognome paterno. Non a caso – come riporta Tag24 – Lorenza Alagna si era trasferita proprio nella città abruzzese per stare vicina il più possibile a suo padre Matteo Messina Denaro.











