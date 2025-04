Lorenza Mario chi è: età e carriera televisiva della showgirl

Stasera torna in onda Ne vedremo delle belle con una nuova puntata su Rai 1, condotta come sempre da Carlo Conti, e tra le protagoniste ritroviamo Lorenza Mario. La soubrette, classe 1969 e originaria di Camposampiero, nella provincia di Padova, sin da giovanissima ha inseguito il suo sogno di sfondare nel mondo della danza e dello spettacolo. Ha infatti iniziato a studiare presso una compagnia di ballo e ha preso parte ad alcuni spettacoli teatrali, sino al grande debutto televisivo all’inizio degli anni ’90.

In carriera Lorenza Mario ha preso parte a diversi programmi del piccolo schermo, esordendo come ballerina nel programma del 1992 Acqua calda e successivamente partecipando a format come Il grande gioco dell’oca, Buona Domenica e Re per una notte. Gli anni ’90 sono il decennio simbolo della sua esperienza televisiva; nel 1996 è diventata primadonna del Bagaglino nello spettacolo Rose rosse, successivamente è stata presidente di giuria a Miss Italia nel 1997 e, l’anno successivo, conduttrice e ballerina a Domenica In.

Lorenza Mario ha conservato una bellezza senza tempo nel corso degli anni e, in merito al presunto ricorso alla chirurgia estetica, non sono praticamente mai emersi dettagli. Alla domanda se la soubrette è rifatta oppure no, infatti, rispondiamo che quasi sicuramente non ha ceduto ai ritocchini, mantenendo invariata la sua bellezza; lei stessa, d’altronde, non si è mai sbilanciata sull’argomento.

In merito invece alla vita privata di Lorenza Mario, in passato la showgirl ha vissuto un lungo matrimonio con Alessandro Safina, professione tenore; da questo amore è nato nel 2002 un figlio, Pietro, sino alla separazione della coppia avvenuta circa 10 anni dopo la celebrazione delle nozze. Oggi, invece, è sentimentalmente legata al compagno Federico Piron, estraneo al mondo dello spettacolo e della televisione: la coppia sta insieme da diversi anni ed è estremamente riservata, per questo sono pochissime le informazioni in merito al loro amore.

