Chi è Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro: matrimonio in arrivo?/ “E’ il miracolo della mia vita…”

Lorenzo Amoruso è il compagno della showgirl, ex Gieffina ed ex Miss Italia Manila Nazzaro ma è stato anche un personaggio molto influente nel mondo del calcio. Lorenzo e Manila hanno mostrato la loro relazione per la prima volta al pubblico italiano a Temptation Island Vip, programma a cui avevano partecipato sia per la fama dell’ex Miss Italia che soprattutto per quella di Lorenzo ex calciatore italiano e dirigente sportivo.

Lorenzo è cresciuto a Bari, ha giocato a calcio nel ruolo di difensore, ha lavorato come dirigente sportivo alla ACF Fiorentina e poi ha lavorato sotto i riflettori come opinionista sportivo. La loro storia d’amore dura da anni e nonostante abbiano avuto nel corso del tempo molte divergenze legate alla distanza e al matrimonio che tardava ad arrivare, i due sono molto uniti. In una recente intervista Manila ha dichiarato: “È il miracolo della mia vita, l’ho fatto penare. L’ho anche lasciato per 9 mesi, lui ha avuto una pazienza d’oro e devo ringraziarlo. Se lui non avesse avuto quella pazienza ci saremmo persi, il mio era un momento di transizione e non era facile anche solo fidarmi di un’altra vita”.

La storia d’amore di Lorenzo e Manila e i post social

La storia d’amore tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro ha appassionato molti italiani e non solo per il loro percorso a Temptation Island Vip, ma anche per le meravigliose scene viste all’interno del Grande Fratello Vip (quando Manila partecipava come concorrente). Durante quel percorso televisivo, a lui era mancata molto la compagna e aveva deciso di trasferirsi insieme a lei in una nuova casa accorciando le distanze e poi in seguito di sposarla.

Se il matrimonio tarda ancora ad arrivare però, i due sembrano molto affiatati e continuano a condividere i loro momenti più belli sui social. L’ultimo post Instagram di Lorenzo risale a ottobre, precisamente al compleanno di Manila, i due sono molto felici insieme e lui non perde occasione per dedicarle frasi romantiche come: “Baciarti dopo una settimana è come farlo per la prima volta”. A breve Manila sarà ospite di Verissimo, programma in cui presenterà per la prima volta il suo secondogenito Nicolas, che pur non essendo figlio di Lorenzo, per lui costituisce una parte importante della sua famiglia e della loro storia d’amore.

